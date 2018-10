El curioso motivo por el que la mujer se vuelve olvidadiza durante el embarazo La llamada 'amnesia del embarazo' existe de verdad y provoca que las mujeres se olviden de pequeños detalles, especialmente de los últimos meses de gestación EFE Sábado, 27 octubre 2018, 11:49

La llamada 'amnesia del embarazo' o pérdida temporal de la memoria vinculada a pequeños detalles existe y afecta particularmente a las mujeres durante el tercer trimestre de gestación, según una investigación.

El estudio, realizado por neurocientíficos de la Universidad Deakin de Australia, analizó los casos de 1.230 mujeres, de ellas 709 embarazadas, y se centró en las funciones cognitivas, de memoria y funcionamiento ejecutivo, que incluye la realización de múltiples tareas de forma simultánea.

«El funcionamiento general de las funciones cognitivas, la memoria y el rendimiento ejecutivo de las mujeres embarazadas es significativamente menor que en las mujeres no embarazados, tanto en general como en particular durante el tercer trimestre», según el estudio publicado en la revista The Medical Journal of Australia.

Los investigadores descubrieron que «las diferencias se desarrollan principalmente durante el primer trimestre y son consistentes con los hallazgos recientes de las reducciones a largo plazo del volumen de la materia gris durante el embarazo».

Los científicos hallaron que el rendimiento de la memoria disminuye al principio del embarazo, aunque esto se ralentiza o se detiene a partir de la mitad de la gestación, mientras que la magnitud de los cambios en la cognición general y la memoria durante el tercer trimestre son tanto estadísticamente como clínicamente significativos.

La coautora del estudio, Linda Byrne, indicó que «las diferencias se establecen dentro de los niveles de funcionamiento normal, no se trata de dificultades significativas, y las diferencias más obvias se dan en el área de la memoria, tal como se quejan las mujeres».

Los investigadores consideran que es necesario realizar más investigaciones para determinar el impacto en la calidad de vida y el trabajo en las mujeres gestantes de la «amnesia del embarazo» que se manifiesta en incidentes como el olvido de dónde se dejaron las cosas o la concertación de citas.