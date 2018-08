¡Ten cuerpazo todo el año! Jueves, 9 agosto 2018, 11:40

Actualmente, con el boom de las redes sociales no paramos de ver dietas para bajar de peso, reducir tallas y tener el cuerpo perfecto. Pero somos conscientes de que no existen milagros y que nuestro cuerpo no va a cambiar radicalmente de la noche a la mañana. Es cuestión de tiempo y de algún truco más para conseguir resultados visibles. ¿Quieres saber qué hacer para lucir cuerpazo durante todo el año? ¡Sigue leyendo!

Consejos para cuidar tu cuerpo

Todos sabemos que una buena alimentación es fundamental para estar saludables. Y claramente no se puede tener el cuerpo perfecto si no empezamos por cuidar lo que comemos diariamente. Además de prevenir enfermedades, comer frutas, verduras y beber suficiente agua nos ayuda a tener una piel más firme, luminosa e hidratada.

Una dieta equilibrada es el primer paso para tener nuestro cuerpo siempre a punto, indiferentemente la época del año que nos encontremos. El segundo paso es hacer ejercicio diariamente para eliminar toxinas y evitar la retención de líquidos. Y el tercer paso que resulta realmente efectivo es aplicar cremas específicas para reducir esas áreas difíciles de controlar. Por otro lado no podemos olvidar que un empujón extra nunca viene mal, actualmente existen infinidad de tratamientos reductores y moldeadores que son el combo perfecto para lograr nuestros objetivos y tener un cuerpazo este verano.

Pero hay que reconocer que muchas veces nos encontramos agobiados con tantas opciones y no sabemos qué crema comprar, si funciona o no funciona y si realmente merecen la pena los tratamientos corporales reductores que ofrecen los centros de estética. En los próximos apartados te lo aclaramos todo.

La efectividad de las cremas para bajar de peso

Las cremas reductoras sí funcionan, sin embargo es importante mirar los ingredientes de las mismas antes de decidirnos cuál queremos comprar. Ya que no todas las cremas contienen ingredientes realmente efectivos. Su aplicación es importante, ya que se debe hacer un masaje con movimientos circulares. Funcionan haciendo que los vasos sanguíneos se dilaten, de manera que al presionar, se promueve el movimiento de la grasa y la circulación sanguínea. Aunque lo más efectivo es que este tipo de cremas se combinen con un tratamiento corporal. Ya sea asistiendo a centros especializados de masajes reductores, o haciéndose algún tratamiento reductor más preciso como la mesoterapia o la ultracavitación.

Los tratamientos reductores más efectivos

Actualmente existen cientos tratamientos reductores dierentes. Así que antes de decidirte por uno, no olvides leer un poco sobre el centro, reseñas de clientes y sobre todo, asegurarte de que las personas que trabajan en el centro y hacen los tratamientos son verdaderos profesionales.

Masaje corporal reductor

Es un tipo de masaje específico para reducir tallas, funciona ejerciendo presión sobre una zona del cuerpo con el fin de mover y eliminar grasa localizada. Estos movimientos se realizan de forma rápida y precisa, generando calor para ayudar a disolver el tejido adiposo. Los masajes reductores ayudan, además, a tener una mejor circulación sanguínea y a reducir la celulitis.

Este tipo de masaje suele durar alrededor de 2 horas y se puede realizar con diferentes técnicas, ya sea con movimientos de amasamiento, percusión, hachadura, e incluso pellizcamiento. Además suelen utilizar productos que ayudan a conseguir los objetivos como pueden ser cremas, geles, algas o aceites.

Mesoterapia

Este tratamiento reductor consiste en aplicar ciertos medicamentos homeopáticos en cantidades muy pequeñas por medio de inyecciones con agujas muy finas y cortas con el fin de disolver la grasa acumulada. Además, estas inyecciones suelen llevar vitaminas y minerales, y aminoácidos, los cuales ayudan a obtener mejores resultados.

Es importante tener presente que los resultados de la mesoterapia son visibles de forma progresiva por lo que notaremos los cambios después del primer par de sesiones. Además, se recomienda intercalar este tratamiento con otros como los masajes reductores, la radiofrecuencia o los drenajes linfáticos. La mesoterapia es ideal para pieles tanto jóvenes como maduras por lo que no hay una edad específica recomendada.

Ultracavitación

Es un método no invasivo para además de reducir tallas, perder peso y disminuir la celulitis. Es uno de los tratamientos más efectivos que existen en la actualidad ya que es como hacerte una liposucción pero sin tener que someterte a una cirugía. Suele eliminar hasta un 80% de celulitis y reduce eficazmente el aspecto de piel de naranja, ayudando a reafirmar los tejidos. Funciona a base de ultrasonidos que disuelven las moléculas de grasa, las cuales elimina el cuerpo por medio de la orina. Este tratamiento suele hacerse junto con masajes reductores para promover el movimiento de grasa localizada.

Algunos centros de tratamientos corporales en Murcia que realizan tratamientos reductores son Ananda Esthetique y Sapphira Murcia.