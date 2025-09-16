La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mata a cuchilladas a su mujer en su vivienda de la diputación cartagenera de El Algar

Cuatro detenidos por robar una campana del siglo XIX en un pueblo de Toledo

Debido al enorme peso de la campana, los ladrones causaron graves daños a la puerta de la ermita, del siglo XVI

J.M.L.

Toledo

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:42

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por haber robado la campana de la ermita de San Blas, en Cebolla (Toledo), causando graves daños a las puertas originales del templo, del siglo XVI. Los hechos ocurrieron en la noche del 7 de diciembre de 2023 cuando los ahora arrestados aprovecharon que la ermita se encuentra en un lugar aislado para acceder al templo.

Una vez dentro arrancaron la campana, fabricada en 1806, y debido a su gran peso dañaron las puertas de la ermita para poder sacarla del edificio, que está declarado Bien de Interés Patrimonial por la Junta de Castilla-La Mancha. Casi dos años después de este robo la Guardia Civil ha logrado detener a los responsables de este robo a quienes se acusa de los delitos de robo con fuerza, receptación y contra el patrimonio histórico.

En cuanto al paradero de la campana, los cuatro detenidos la pusieron a la venta en una chatarrería de Talavera de la Reina (Toledo) cuyo responsable ha sido identificado. Sin embargo, «hasta la fecha no ha sido posible recuperarla y todo apunta que ha podido ser fundida poco tiempo después del robo, lo que dificultaría significativamente su localización y recuperación», según informó este martes la portavoz de la Guardia Civil en Toledo, Toñi Requena.

La ermita de San Blas es la última edificación existente del antiguo pueblo de La Mañosa, desaparecido a finales del siglo XIX. Es un edificio medieval que también cuenta con una importante colección de azulejos de cerámica de Talavera de la Reina, del siglo XVI, en el presbiterio y el altar mayor, elementos que los ladrones pasaron por alto en su asalto al templo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  3. 3 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  4. 4

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  5. 5 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  6. 6

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  7. 7 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  8. 8 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana 15 al 19 de septiembre en la Región de Murcia
  10. 10

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cuatro detenidos por robar una campana del siglo XIX en un pueblo de Toledo

Cuatro detenidos por robar una campana del siglo XIX en un pueblo de Toledo