Un crucero con Bon Jovi que promete el paraíso Jon Bon Jovi, jaleado por sus fans a bordo del 'Runaway to paradise'. / R. C. El rockero de Nueva Jersey sacude el Mediterráneo con una travesía que incluye concierto y sesión de fotos para los más fans ALAIN MATEOS Lunes, 26 agosto 2019, 22:48

Experto en viajes temáticos con la selección argentina de fútbol, David Adrián Grunberg surcará el Mediterráneo a bordo de un crucero dedicado al genio y figura del rock de Nueva Jersey, Jon Bon Jovi. Como fan incondicional del cantante, viajará con sus dos hijos durante cinco días en la segunda travesía que organiza el rockero, después de la realizada el pasado mes de abril desde Miami a las Bahamas. «Es algo único», dice Grunberg. «Una oportunidad de disfrutar a la vez» de sus dos actividades favoritas, un viaje en barco y el rock. Amante de los cruceros con sus «piletas», gimnasios y diversas actividades, ahora lo combinará con conciertos de rock y encuentros en persona, sesión de fotos incluida, con su ídolo.

El crucero temático 'Runaway to Paradise' tiene un aforo de 2.200 personas, con un precio por cabeza de más de 2.000 euros en el camarote más económico, uno interior y sin vistas. Para este recorrido también se podían elegir habitaciones exteriores y suites con terraza. El barco está capitaneado y administrado por Norwegian Cruise Line. El crucero, de tipo 'freestyle', incluye el servicio de bufet las 24 horas y las «bebidas premium alcohólicas y no alcohólicas». Entre Barcelona y Mallorca no habrá pausa para la música en el barco que zarpó ayer. Es una ida y vuelta con escala en Mallorca, donde Grunberg quiere también visitar el torneo organizado por otro de sus ídolos, el tenista Rafael Nadal.

El gran evento a bordo será el concierto del propio Bon Jovi. La estrella musical no estará sola. Los cruceristas oirán también a otros artistas como 'Kings of Suburbia', Grace Potter, 'Johnny Rzeznik of The Goo Goo Doolls', 'Collateral' y Antonio Rivas. «We want you (Te queremos a ti)», invita el cantante, de cabello cano y cuidado bronceado, en el vídeo de promoción. «Desde que empezamos me ha dado muchísima alegría entretener a los fans y contarles las historias de mis canciones. Lo que me he dado cuenta después de todos estos años es que han encontrado no solo mis historias, sino también las suyas propias».

Los fans tendrán a su disposición una galería con objetos de Bon Jovi y catarán el vino rosado de la marca del cantante en un restaurante cuyos beneficios se repartirán entre asociaciones benéficas, según los promotores. Grunberg, que vino desde Argentina sólo para vivir esta pequeña aventura marítima, también piensa disfrutar de otras actividades familiares como los eventos circenses, las clases de pintura, los juegos y deportes en equipo y las sesiones de videojuegos. «Aquí nacen amistades duraderas», promete el autor de 'Living on a Prayer'.

Y mientras los pequeños están entretenidos, a escasos metros sus padres están disfrutando de los conciertos de rock en el escenario ubicado en la cubierta del buque. Sin embargo, según aclara Grunberg, Bon Jovi «no es una religión» y «no es comparable» con los viajes que él y su familia hacen con la albiceleste de la era Messi.