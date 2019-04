Cruce de guantes en prisiones En las clases que impartirá el ocho veces campeón del mundo Javier Castillejo, en la imagen de arriba, no habrá contacto. Los únicos golpes se darán al saco. / reuters El campeón Javier Castillejo dará clases de boxeo a presos en Alcalá Meco. Los funcionarios temen que los internos usen contra ellos lo que aprendan JAVIER GUILLENEA Jueves, 11 abril 2019, 12:01

El ocho veces campeón del mundo de boxeo Javier Castillejo, 'El Lince de Parla', tiene previsto ingresar el 1 de mayo en el centro penitenciario Madrid II, la cárcel de hombres de Alcalá Meco. No lo hará como recluso, sino como instructor de reclusos, a los que enseñará a boxear para que su estancia en prisión sea más llevadera. El campeón es uno de los impulsores del proyecto 'Aebox Integra', desarrollado por la Asociación Española de Boxeo, que pretende fomentar «la integración en la adecuación deportiva de todos aquellos reclusos que formen parte del programa».

Parece un objetivo loable, que, sin embargo, no es compartido por todos. Y no por el fin en sí mismo, sino por los medios. Equipar el gimnasio de la prisión con sacos contra los que puedan desfogarse los presos a base de tortas y, además, bajo la supervisión de un campeón que se sabe todos los trucos del oficio no es, según los funcionarios de prisiones, una buena manera de garantizar la paz entre rejas. A decir de estos sufridos trabajadores, es «un absurdo».

El convenio que esta semana han firmado Aebox y el director de Alcalá Meco para llevar a la prisión el noble arte del pugilismo ha sido acogido con indignación por Acaip, central mayoritaria en las prisiones españolas. El sindicato sostiene que introducir el boxeo en las cárceles es «un enorme despropósito que pone en grave riesgo la seguridad de los trabajadores y también de los internos». Según Acaip, «las técnicas que se imparten en ese curso pueden ser utilizadas en cualquier momento contra el personal» de un centro como el madrileño, en el que «cada año varios funcionarios son agredidos y las peleas y amenazas entre reclusos son algo frecuente».

«Se les da conocimientos para hacer daño» José Ramón López - Acaip

«En las cárceles se practica boxeo desde 2003» Instituciones Penitenciarias

«Son clases de preparación física. No habrá contacto» Javier Castillejo - Boxeador

En Instituciones Penitenciarias no acaban de entender la polémica. «El boxeo se lleva practicando como actividad deportiva en cárceles españolas desde 2003, no es nada novedoso», aseguran desde el organismo. Según las mismas fuentes, en la actualidad se imparten en trece prisiones este tipo de cursos, que corren a cargo de «monitores, educadores e incluso funcionarios».

Para José Ramón López, presidente de Acaip, estas explicaciones no son del todo ciertas. «A mí no me consta que haya funcionarios que están enseñando boxeo, y tampoco tengo constancia de que haya trece cárceles en las que dan estos cursos», replica. El responsable del sindicato insiste en que «en una prisión se producen numerosas agresiones», por lo que «formarles en boxeo no parece lo más adecuado». Y si las clases las dan profesionales, el panorama se oscurece. «Solo hace falta que vaya Castillejo a entrenarles. Que Dios nos pille confesados», se queja.

«Quienes hablan así desconocen lo que es esta disciplina deportiva, en la que se inculcan valores como el respeto, la constancia y el trabajo», responde el propio campeón desde la escuela de boxeo que dirige en Parla. «La gente habla por hablar», insiste Javier Castillejo, que explica que en las cárceles «no se va a enseñar a pelear ni a hacer boxeo de contacto». «Son clases de preparación física y técnica; aquí no se golpea a nadie», añade. 'El Lince de Parla' recuerda, además, que esta actividad «no va dirigida a asesinos o terroristas», sino a «presos elegidos».

José Ramón López no lo ve tan claro. Para él «es preocupante» que se les dé a los reclusos «conocimientos para hacer daño»; algo que, en su opinión, puede provocar un incremento de la violencia en las prisiones. Este es un argumento que rechaza Instituciones Penitenciarias. «Desde que empezaron los cursos de boxeo, en 2003, las agresiones han disminuido. Si siguiéramos el razonamiento del sindicato, podría decirse que se han reducido los ataques porque hemos enseñado a boxear a los internos».

Cálculos diferentes

Los datos de Instituciones Penitenciarias reflejan que en la última década el descenso de las agresiones ha sido del 50%. El año pasado, según la misma fuente, se registraron 221, casi todas «cometidas por presos en primer grado penitenciario», el reservado a los de mayor peligrosidad, que no tienen acceso a las clases de boxeo.

De nuevo estas explicaciones no son compartidas por el presidente de Acaip, que niega la mayor. «Hace dos años y medio se aprobó un protocolo en el que solo se contabilizaban los casos donde había ánimo de agresión, con lo que se dejaban fuera del cómputo las resistencias pasivas o las lesiones que se producen al separar a dos reclusos que se están peleando», señala José Ramón López. Con los cálculos del sindicato, que utiliza como vara de medir «los compañeros que han tenido que ir a centros hospitalarios para ser atendidos», la cifra de agresiones registrada el año pasado se dispara hasta las 400.

La última conocida se produjo a mediados de marzo en la cárcel de Soto del Real, donde un preso clavó un punzón a un funcionario. «El hecho de tener bajas de uno o dos meses es habitual entre nosotros. Te pegan bofetones, te tiran al suelo, a veces te rompen un hueso o te dan una puñalada», dice José Ramón López. Son agresiones que nunca se sabe cuándo van a llegar, lo que añade una gran carga de incertidumbre al trabajo dentro de las prisiones. «El comportamiento de los internos es normal, pero en cualquier momento puede haber un cruce de cables y eso es algo que no se puede predecir. Una gran parte de ellos ya saben pelear cuando entran, están habituados a la violencia y no tienen problemas para usarla. Si encima les das clases de boxeo... Igual nos las tendrían que dar también a nosotros para estar en igualdad de condiciones», ironiza el funcionario.