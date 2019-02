Crimen de Miriam en Meco: investigan a hombres que contactaron con ella por varias apps Su cuerpo acuchillado fue hallado en un camino de tierra el pasado 16 de enero LA VERDAD Martes, 19 febrero 2019, 11:51

La investigación del crimen de Miriam Vallejo, hallada acuchillada en un camino el pasado 16 de enero, sigue siendo complicada. Ahora el foco se centra en los contactos que mantenía la joven de 25 años en varias redes sociales. El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil cree que alguno de estos podría estar detrás de su asesinato. Más de diez hombres con los que había chateado a través de estas aplicaciones han acudido ya a declarar.

Tras analizar el teléfono móvil de Mimi, como la conocían sus allegados, han descubierto que se había dado de alta en Lovoo, Meetic y Tinder, apps para conocer gente. De hecho, se conectaba prácticamente a diario a Tinder, aunque ese día no había quedado con nadie. Los investigadores han recabado más de 300 contactos tras el estudio del terminal. No está siendo fácil identificarlos ya que utilizaban alias y no aportaban datos reales como correos electrónicos, direcciones o números de teléfono. Para más dificultad, las conversaciones habían sido borradas.

No obstante, la Guardia Civil ha logrado identificar a una decena de ellos, que han sido llamados a declarar voluntariamente. La mayoría de ellos residen en la provincia de Madrid y alguno en la de Guadalajara, según ABC. Casi todos han aceptado el interrogatorio aunque algunos prefieren hacerlo cuando el juez lo requiera. Los investigadores han descartado a algunos de ellos como autores del homicidio. Al mismo tiempo, continúa la toma de testimonio a otros miembros del entorno de Miriam.