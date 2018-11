Las consultas ginecológicas, a examen Una mujer en una consulta ginecológica. / Fotolia El 49 por ciento de 2000 mujeres encuestadas por la Asociación de Mujeres para la Salud en España respondió 'sí'. Muchas del 51 por ciento restante refirieron situaciones desagradables. Hablamos con pacientes y especialistas sobre una polémica que en Francia ya ha llegado hasta el Gobierno de Macron PRISCILA GUILAYN Martes, 20 noviembre 2018, 12:01

Me sentí una mierda de mujer. La enfermera gritándome para que me desvistiera; la ginecóloga, también a gritos, tratándome como si fuera una cobarde…». La escena que relata Esmeralda, una mujer de 48 años, ocurrió recientemente en un hospital de Aranjuez. La paciente había acudido a Ginecología para someterse a una histeroscopia. Ya conocía el procedimiento -se introduce un instrumento óptico por el cuello uterino- y solicitó sedación. «Les dije que ya me habían hecho esa prueba antes sin analgesia y que había sido horrible. Me hice pis encima, vomité, perdí el conocimiento y tuve que ser reanimada, pero no me creyeron». Ante los gritos y las negativas de las profesionales, Esmeralda abandonó la consulta. Mientras se alejaba por el pasillo, siguió escuchando comentarios desagradables. No podía haberse sentido peor y denunció ante El Defensor del Paciente el maltrato.

«El ginecólogo me dijo que solo las prostitutas se hacen tantos chequeos»

Muchas mujeres como Esmeralda sufren situaciones similares; de hecho, la mitad de todas las que en España pasan por una consulta ginecológica, según una encuesta de la Asociación de Mujeres para la Salud (AMS), especializada en salud mental e integral femenina. A la pregunta: «¿Te has sentido violentada en un servicio de ginecología?», el 49 por ciento de las 2000 entrevistadas, desde adolescentes a ancianas, respondió: «Sí». Entre el 51 por ciento restante, muchas refirieron situaciones desagradables. Y no son las únicas. En Francia, la polémica sobre los «abusos ginecológicos» ha dado luz a un movimiento que ha llevado al Gobierno galo a tomar cartas en el asunto.

