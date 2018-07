Por qué conducir en bañador o en bikini es motivo de multa La multa puede ascender a 200 euros y 3 puntos del carné de conducir LA VERDAD Martes, 31 julio 2018, 11:05

En esta época del año se producen millones de desplazamientos por carretera por aquellos que aprovechan sus vacaciones de verano para escapar de la rutina. Muchos de los españoles elegirán la costa para relajarse en este periodo estival, también es posible que en más de una ocasión algún conductor se lleve una multa inesperada por conducir con una indumentaria inapropiada como en bañador, en chanclas o en bikini.

El Reglamento General de Circulación no expresa literalmente que no podamos conducir en chanclas o en bikini, pero los artículos 17 y 18 son lo suficientemente ambiguos para legitimar cualquier multa de un agente de tráfico por no llevar la indumentaria adecuada. El artículo 18 expresa que «el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos.»

Al conducir un coche en bañador, bikini o sin camiseta, un agente puede interpretar fácilmente que se están incumpliendo las medidas de seguridad. En caso de accidente el cinturón y el impacto de los airbags podrían producirnos serias quemaduras por la fricción directa con nuestra piel desnuda. Si conducimos una moto, el problema se agrava más todavía, ya que ofrece nula protección contra roces y caídas.

La multa por conducir en bañador o bikini puede ascender a 200 euros y 3 puntos del carné de conducir.

Igualmente, conducir con chanclas tampoco es para nada buena idea. En caso de emergencia puede suponer un grave riesgo si la chancla se separa del pie e impide que podamos pisar el pedal del freno a tiempo o con la suficiente fuerza para poder parar el coche en un momento de riesgo.

«Del tipo de calzado que utilicemos puede depender el tiempo que tardemos en pisar el freno, y la distancia que tardaremos en detener nuestro coche desde que detectemos un peligro. Deberíamos huir de cualquier calzado que limite nuestros movimientos y uno que se separa de nuestro pie a todo momento es, sin duda, uno de ellos», añaden expertos del portal Multayuda.