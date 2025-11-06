Comprueba si tu contrato laboral incluye alguna de estas cláusulas: «Son ilegales» Un abogado laboralista ha advertido sobre esto y ha resaltado que, aunque tú como trabajador aceptes, «no son válidas»

Un contrato laboral es un documento que formaliza la relación entre un empleado y la empesa para la que trabaja, además también establece las condiciones acordadas entre ambos, como el salario, las vacaciones o las horas de trabajo, entre otras. Es por ello que es fundamental revisarlo concienzudamente para ervitar llevarnos sorpresas desagradables.

Entre los datos que es conveniente repasar están el tipo de contrato, si se establece un periodo de prueba y que respete los límites legales, la exactitud de tus datos personales y los de la empresa, especialmente nombre completo, DNI/NIE, número de la Seguridad Social, dirección y nivel formativo. También es importante que el contrato describa de forma clara el puesto y las funciones acordadas, además de incluir el salario, las vacaciones (mínimo 30 días naturales o 22 laborables) y cualquier otra condición pactada. Tampoco pases por alto las cláusulas adicionales para detectar aspectos poco comunes y asegúrate de que el documento lleve el sello y formato oficial que confirme su validez legal. Por último, recomiendan no firmar nunca si hay espacios en blanco.

Además, también tienes que tener en cuenta que los contratos pueden incluir cláusulas que pueden ser ilegales. Sobre esto ha alertado en un vídeo en su perfil de Instagram el abogado laboralista Ignacio de la Calzada (un_tio_legal), además, en esta publicación ha resaltado que aunque tú como trabajador aceptes, «no son válidas».

De qué cláusulas se trata

Lo primero que señala este experto es que en el contrato figure la renuncia del trabajador a derechos laborales: «Tu empresa no puede obligarte a renunciar a mínimos de derecho como pueden ser vacaciones, descansos o cualquier derecho que esté reconocido en el estatuto de los trabajadores. Son derechos irrenunciables. Aunque firmes algo o te lo paguen, es ilegal».

Tampoco es legal que tu nómina esté por debajo del salario mínimo o del convenio. En el caso de que esto ocurra explica que podrías reclamar las diferencias. La tercera sería renunciar a la indemnización por despido, que destaca que es «nula»: «Las indemnizaciones están reguladas por ley en caso de que el despido sea improcedente».

El pacto de horas extras, y es que, según el artículo 35 del estatuto, son voluntarias, por lo que si no quieres, no tienes que hacerlas y no te pueden obligar, salvo las de fuerza mayor, «que se dan en muy pocos casos». En cuanto al periodo de prueba resalta que el máximo que establece la ley son seis meses para técnicos titulados, dos meses en general y tres en empresas de menos de 25 trabajadores. «Si tu contrato supera estos límites, es ilegal. Por lo tanto, serías indefinido sin periodo de prueba».

Tu empresa tampoco te puede imponer multas o sanciones económicas aunque figure en el contrato o sea un acuerdo de empresa. En el caso de que cometas un error, esta sí puede sancionarte económicamente y suspenderte de empleo y sueldo, pero «no vale seguir trabajando y no cobrar», resalta.

En cuanto a las cláusulas de no competencia cuando acabe tu contrato sí se pueden poner, pero tienen el límite de dos años, es decir, que no podrías trabajar en el mismo sector dos años, «pero exige una remuneración adecuada. Si falta alguno de estos dos requisitos, la cláusula es nula».

Otras de las cláusulas es la movilidad geográfica sin límites. «Es totalmente ilegal. Puede ser una modificación sustancial o un traslado. Debe ajustarse a lo que dice el artículo 40 del estatuto».

Y volviendo al inicio, en la renuncia de los derechos debemos tener en cuenta sobre todo las vacaciones, que son «derechos irrenunciables», o los descansos: «Por ejemplo, el descanso de 15 minutos del bocadillo no es legal que tú renuncies a ello. No se puede excluir. Es un mínimo de derecho necesario».

