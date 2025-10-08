La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los servicios de emergencias, en las inmediaciones del edificio. EP

Los comerciantes vuelven a levantar la persiana tras el susto en el centro de Madrid

La farmacia de la calle Arenal 22 fue uno de los pocos    negocios que permanecieron abiertos, a pesar de encontrarse la zona acordonada

David Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:23

El barrio de Ópera, donde se encuentra el número 4 de la calle Hileras, lugar del edificio siniestrado, amaneció este miércoles con el susto aún metido en el cuerpo, pero con ganas de recuperar la normalidad, sobre todo entre los comerciantes de alrededor, como los de la turística calle Arenal, muchos de los cuales tuvieron que cerrar sus negocios. Policía y bomberos continuaban este miércoles con el trabajo de extracción de escombros y los residentes de la calle Hileras necesitaban identificarse para acceder a sus viviendas. «Estamos más tranquilos», decía Luis, uno de sus vecinos.

Los comercios más afectados fueron los de Arenal, una calle muy comercial repleta de tiendas de ropa, calzado, complementos, accesorios y 'souvenirs'. «El martes por la tarde estuvimos dentro de la tienda cumpliendo el horario, pero estábamos cerrados. Tratábamos de preguntar a la Policía, pero no nos daban más información», declaraba un empleado de una zapatería. «Esta mañana cuando vinimos no sabíamos si nos dejarían abrir, pero no ha habido ningún problema y ha sido una mañana con una actividad habitual», señalaron los vendedores de la Casa de las Carcasas.

La farmacia de la calle Arenal 22 fue uno de los pocos    negocios que permanecieron abiertos, a pesar de encontrarse la zona acordonada. Aunque no tuvieron casi clientes, el puesto de ayuda a los heridos se situó a escasos metros por lo que colaboraron con los servicios médicos. «La Policía nos pidió mascarillas», contaba una de las boticarias, satisfecha de haber podido echar un cable, pero «triste» por las cuatro muertes.

