Los cinco días sin siniestros mortales en octubre elevan a 29 los 'días blancos' este año, récord desde 2021 Se trata del mes de octubre con más jornadas sin víctimas mortales en las carreteras de toda la serie histórica

José Antonio Guerrero Madrid Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:19 Comenta Compartir

Durante el mes de octubre se registraron 5 días con 0 fallecidos en las carreteras españolas, según los datos provisionales del balance mensual que ha avanzado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata del mes de octubre con más jornadas sin siniestros mortales de toda la serie histórica (al menos desde 2003). Hasta ahora el máximo registrado en un octubre habían sido tres días blancos (incluido octubre de 2020, el año de la pandemia).

Esas cinco jornadas sin fallecidos, que tuvieron lugar el jueves 9, el viernes 24, el domingo 26, el martes 28 y el jueves 30 de octubre, elevan a 29 el total de días sin fallecidos en accidentes de tráfico en vías interurbanas. Es un récord desde 2021, cuando entre enero y octubre se registraron 33 'días blancos', como son conocidos estas jornadas sin víctimas mortales.

De seguir esta tendencia (casi una media de tres días sin fallecidos por mes en lo que llevamos de año), 2025 se podría cerrar con 35 días blancos, lo que lo convertiría en el tercer mejor año de la serie histórica, solo por detrás de 2020 (58), 2021 (39) -estos dos marcados por la pandemia- y 2014 (34), por la crisis económica que impactó de lleno en un menor uso del vehículo privado y en un fuerte descenso de la movilidad.

En lo que llevamos de año, octubre y febrero son los meses con más días blancos (cinco cada uno). Les siguen marzo (con cuatro días blancos); enero, mayo y julio (con tres); abril y junio (con dos) y agosto y septiembre (uno). Para la DGT estos datos, y especialmente el buen comportamiento de octubre (aunque aún son datos provisionales y puede ocurrir que un herido grave acabe falleciendo), «nos demuestra que es posible el reto de los cero fallecidos».

Un 28% sin cinturón de seguridad

Por lo demás, durante el mes de octubre se han registrado en las carreteras 81 siniestros mortales en los que han fallecido 83 personas, 6 menos que en el mismo mes de 2024, en un contexto en el que la movilidad sigue aumentando, un 6% más respecto a octubre del año anterior (casi 40 millones de movimientos de largo recorrido), según el balance de la DGT. En lo que llevamos de año han fallecido en las carreteras 957 personas, 12 menos que en el mismo periodo del pasado año.

Concretamente en octubre han descendido especialmente los fallecidos en vías de alta capacidad, con 8 personas menos que en el mismo mes del año anterior. Si tenemos en cuenta el medio de desplazamiento, hay que destacar el aumento de peatones fallecidos con 12 personas, 4 más que en el mismo mes del año pasado.

En función del tipo de siniestro, aumentan los fallecidos por colisiones frontales, traseras y múltiples (3 fallecidos más) y por atropello (3 fallecidos más), mientras que se reducen en 6 personas los fallecidos por salidas de vía.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 13 de los fallecidos no hacían uso de ningún dispositivo de seguridad: 11 conductores de turismo y 1 de furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro, lo que supone el 28% de los fallecidos en esos vehículos. Un ciclista no hacía uso del casco reglamentario.

Por franjas de edad, destacan, por un lado, el aumento de los fallecidos de más de 55 años con 9 fallecidos más con respecto al mismo mes de 2024 y, por otro, el descenso en 14 de los fallecidos que se encuentran en la horquilla de entre 25 y 34 años.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la Comunidad que mayor número de fallecidos registra este mes de octubre, con 19 y Galicia la que ha tenido un mayor incremento en la siniestralidad con 9 fallecidos más con respecto al mismo mes de 2024. Al otro lado, la Comunitad Valenciana es la que mayor descenso refleja con tan solo 1 fallecido, 14 menos que en el mismo mes del año anterior.