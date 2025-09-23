Los ciervos comienzan la temporada de berrea en Terra Natura Murcia

LA VERDAD Martes, 23 de septiembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

El final de septiembre ha iniciado, en Terra Natura Murcia, la temporada de apareamiento, conocida como berrea, de los 22 ciervos con los que cuenta en sus instalaciones. Este fenómeno se prolonga hasta finales de octubre. Durante esta etapa, los machos de la especie emiten bramidos para atraer a las hembras y advertir a otros machos de su presencia. Estos sonidos, que pueden escucharse a varios kilómetros, son acompañados de enfrentamientos rituales en los que entrechocan sus cornamentas para medir fuerzas. Tras este periodo, los vencedores de estas luchas son los que se aparean con las hembras de su manada.

Para asegurar el buen estado de los animales en esta etapa, el zoológico intensifica el seguimiento veterinario y la vigilancia constante para garantizar su bienestar y evitar lesiones graves durante este fenómeno natural. De cara a los visitantes, el parque ha instalado cartelería explicativa en el hábitat de los ciervos y va a organizar charlas didácticas durante los fines de semana orientadas a familias y a jóvenes escolares en la que se profundizará un poco más sobre la especie y sus rituales. El director del parque, Gustavo Martínez, subrayó, «el asombro que supone escuchar la berrea por primera vez. Es una oportunidad única para observar de cerca un comportamiento natural fundamental para el desarrollo y la evolución de la especie».

Como parte de su actividad de protección de la especie, el parque estableció acuerdos con otros parques para incorporar a su hábitat machos de distintas procedencias. Esto permite evitar la consanguinidad durante la época de reproducción, lo que favorece su salud a largo plazo y promueve su adecuada evolución a lo largo del tiempo.

