La ciencia demuestra que entrar a trabajar antes de las 10 de la mañana es «una tortura»

Una investigación de la Universidad de Oxford, liderada por Paul Kelley, ha confirmado que empezar a trabajar antes de las 10 de la mañana es malo para los empleados y las empresas. Estas conclusiones parten de la monitorización de los ritmos circadianos en personas de diferentes edades. Los resultados también indican que las personas menores de 50 años no deben trabajar entre cinco y diez horas ya que su rendimiento se verá afectado.

En cuanto a los estudiantes, los investigadores aseguran que los niños de diez años no deben comenzar las clases antes de las 08:30 horas. Hasta ese momento no son capaces de concentrarse adecuadamente. Para los adolescentes de 16 años el inicio de la jornada debería situarse en las 10 de la mañana, y en las 11 de la mañana si se trata de universitarios.

Con estos datos, Kelley insiste en la necesidad de cambiar los horarios para adaptarlos al reloj natural de los humanos. El doctor, de hecho, hizo lo propio cuando impartía clases en una escuela norteamericana y asegura que consiguió incrementar el rendimiento de sus alumnos en un 10%.

«Este modelo de horarios está dañando enormemente los sistemas del cuerpo porque afecta a los sistemas físicos, emocionales y de rendimiento en el cuerpo. No podemos cambiar los ritmos de 24 horas. No puedes aprender a levantarte a cierta hora. Tu cuerpo estará en sintonía con la luz solar y no serás consciente de ello porque informa al hipotálamo, no a la vista», recalca el líder de la investigación.