La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Christiania es el segundo lugar que más turistas atrae de todo Dinamarca. O. H.

Christiania, la comuna hippie de Copenhague

Ciudad libre ·

El barrio, situado en el centro de la capital danesa, está autogestionado y es independiente de Dinamarca y de la Unión Europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:32

Comenta

En el corazón de Copenhague existe un barrio hippie autogobernado, que se considera independiente de Dinamarca y de la Unión Europea (UE). A su entrada, ... un gran cartel de madera avisa a los visitantes de que se están adentrando en la ciudad libre de Christiania y que abandonan, por tanto, el territorio comunitario. Al entrar, se observan pequeñas casas con murales y grafitis, banderas de colores que atraviesan las calles y puestos de souvenirs por todas partes. Y es que Christiania es el segundo lugar que más turistas atrae de todo Dinamarca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  2. 2 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  3. 3

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5 Evita problemas con el IBI al adquirir una vivienda: cuándo debe pagarlo el comprador
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7 Una sanción arrebata el bronce a Aldeguer en el Gran Premio de Malasia
  8. 8

    Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal
  9. 9

    Aseos «sin consumición mínima» en las barras de las fiestas navideñas en Murcia
  10. 10

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Christiania, la comuna hippie de Copenhague

Christiania, la comuna hippie de Copenhague