La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

ChatGPT y otras IA no saben distinguir entre lo que alguien cree y los hechos, según un nuevo estudio

No siempre reconocen la «verdad objetiva», lo que dificulta su aplicación en áreas como psicología, psiquiatría, medicina o jurídicas, alertan científicos de Stanford

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

La inteligencia artificial (IA) rige destinos al inmiscuirse en decisiones de medicina, derecho, ciencia, comunicación, ingeniería… Sin embargo, sus modelos de lenguaje, cruciales para sus ... deducciones y conclusiones, aún no saben distinguir cuándo las creencias que recogen son falsas, según un estudio realizado en la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos), lo que puede «llevar a diagnósticos erróneos, distorsionar juicios judiciales y amplificar la desinformación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  3. 3 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  4. 4 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  9. 9

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  10. 10 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ChatGPT y otras IA no saben distinguir entre lo que alguien cree y los hechos, según un nuevo estudio

ChatGPT y otras IA no saben distinguir entre lo que alguien cree y los hechos, según un nuevo estudio