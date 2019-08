¿Cuál es el significado de los sueños? El arquitecto mexicano Javier Seniosiain materializa viviendas oníricas que luego integra en la naturaleza. / / Los seres humanos tenemos cuatro sueños por noche y todavía no sabemos para qué sirven JAVIER GUILLENEA Viernes, 30 agosto 2019, 09:09

Las instrucciones para celebrar hoy el Día Mundial de Soñar son sencillas. No hay más que ponerse a dormir y esperar a que se produzca un milagro que, por otra parte, no es difícil que suceda. Los seres humanos tenemos un promedio de cuatro sueños por noche. Lo hacemos cada noventa minutos y cada uno dura unos veinte, pero al despertar recordamos muy pocos.

De los sueños se ha dicho que contienen mensajes ocultos o que predicen el futuro. Es conocida la historia que se cuenta de Abraham Lincoln, quien dos semanas antes de morir asesinado soñó con el velatorio de un presidente. Este caso ha sido esgrimido hasta la saciedad por quienes defienden el carácter premonitorio de los sueños. Los más escépticos, por el contrario, recuerdan que Lincoln ya había sido objeto de varias amenazas de muerte y un intento de asesinato. El hecho de que temiera por su vida explicaría su presunta precognición. Soñó con el velatorio porque pensaba a menudo en la posibilidad de que le mataran.

Los investigadores aún no han llegado a una única conclusión sobre la función de los sueños. No se sabe a ciencia cierta por qué nuestro cerebro se toma la molestia de fabricar historias mientras dormimos. Una explicación la dio Sigmund Freud cuando publicó en 1899 su libro 'La interpretación de los sueños'. Él pensaba que, cuando soñamos, la mente consciente permite que afloren los miedos y emociones reprimidos en nuestro inconsciente. Por este motivo, el padre del psicoanálisis consideraba posible acceder a nuestros más ocultos temores y deseos a través de la interpretación onírica.

Frente a esta teoría, calificada como una pérdida de tiempo por muchos científicos, los psicólogos evolucionistas creen que los sueños son una especie de entrenamiento al que nos somete el cerebro para saber qué hacer cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles en la vida real. Esta tesis explicaría por qué soñamos tantas veces con escenas desagradables.

Esta especie de autodefensa psicológica no convence a quienes sostienen que los sueños son la manera que tiene el cerebro para organizar la información recibida durante el día. Al soñar, nuestra mente se deshace de lo irrelevante y establece nuevas conexiones entre acontecimientos e ideas. Esta teoría explica por qué el 'beatle' Paul McCartney despertó una mañana con la canción 'Yesterday' compuesta mientras dormía y el químico August Kekulé descubrió la estructura anular del benceno gracias a una pesadilla en la que aparecía una serpiente que se mordía la cola.

Duro golpe

Una corriente que ha asestado un duro golpe al psicoanálisis es la que lidera el psiquiatra Allan Hobson, quien asegura que los sueños responden al azar y no tienen ningún significado. Al parecer, las imágenes y las experiencias que sentimos cuando dormimos se deben a la estructura del cerebro, cuyas áreas dedicadas a mantener la respiración o el latido cardíaco producen cada noventa minutos oleadas de actividad. La corteza cerebral, que no distingue la vigilia del sueño, interpreta estas oleadas como información del mundo exterior y las intenta ordenar lo mejor que puede creando una secuencia de imágenes extrañas que combinan inquietudes cotidianas con elementos aleatorios. Es decir, que soñamos para no despertarnos.

Los sueños De colores Normalmente soñamos a color. Aunque los invidentes de nacimiento no ven imágenes, experimentan muchos más sabores, olores y sonidos. Volar y caer Todos hemos tenido alguna vez los mismos sueños recurrentes. Hemos volado, nos hemos precipitado al vacío, nos han perseguido sin que nosotros podamos avanzar y hemos ido a un examen sin estudiar.

Lo malo de esta explicación es que, puestos a soñar, es una pena que no haya ningún misterio, que las historias que nos visitan por la noche no anuncien el futuro ni oculten mensajes subliminales. Al final va a ser, como dijo Calderón de la Barca, que «los sueños, sueños son» y poco más. O como aventura el investigador Jim Horne, que simplemente sean «un cine para la mente», para que el cerebro no se aburra cuando dormimos, un pasar el rato mientras descansa de nosotros.