Caravaning Alicante presenta el cartel oficial de su 33ª edición El certamen líder del Levante en turismo itinerante se celebrará los días 6, 7 y 8 y 13, 14 y 15 de febrero de 2026 en IFA Fira Alacant, reuniendo a más de 60 expositores con lo último en autocaravanas, caravanas, campers, mobil homes y accesorios.

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:42 | Actualizado 11:30h. Compartir

Caravaning Alicante ha presentado hoy en IFA Fira-Alacant el cartel oficial de su 33ª edición, una convocatoria que volverá a reunir al público aficionado y a los principales actores del sector durante dos fines de semana consecutivos: 6, 7 y 8 de febrero, y 13, 14 y 15 de febrero de 2026.

La feria consolidará su papel como gran escaparate del turismo itinerante en el Levante, con más de 60 expositores que mostrarán novedades en vehículos nuevos y de ocasión, opciones de alquiler, recambios, accesorios y soluciones energéticas para disfrutar de la vida nómada con total libertad. Además, el certamen volverá a ofrecer un entorno familiar y de ocio con zonas de descanso, restauración y propuestas para planificar rutas y escapadas.

Como guiño a la innovación y a la historia del sector, el cartel presentado incorpora un Adria Camper en edición especial 60 aniversario, una pieza icónica que simboliza la evolución del caravaning, la mejora constante en diseño y eficiencia, y el crecimiento de una comunidad cada vez más amplia y exigente.

Durante el acto, las autoridades destacaron el peso de Caravaning Alicante para el recinto ferial y el tejido empresarial de la provincia.

El director general de IFA-Fira Alacant, Alejandro Morant, subrayó la relevancia del certamen para el recinto ferial: «Caravaning es una de las ferias más importantes para IFA, le tenemos un cariño especial y hemos visto cómo ha ido creciendo en los últimos años». Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, destacó el esfuerzo organizativo que hay detrás de cada edición: «Quiero poner en valor el gran trabajo que supone organizar esta feria y reconocer de manera especial la dedicación de don José Cruz».

Finalmente, el gerente del certamen, José Cruz, expresó su confianza en el éxito de la convocatoria: «Cada vez más gente se interesa por el mundo del caravaning y confiamos en que esta edición será un nuevo éxito de participación».

Consolidado como punto de encuentro imprescindible para los amantes de la vida sobre ruedas, Caravaning Alicante 2026 promete ser una edición marcada por la innovación, la sostenibilidad y la inspiración para quienes buscan viajar con libertad.