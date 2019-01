Todos los bulos e informaciones sobre Julen desmentidos por la Guardia Civil y la familia Los padres de Julen, el niño fallecido en el pozo de Totalán. / EFE El rescate de Julen ha hecho que en las redes sociales estén circulando diferentes teorías sobre las causas del accidente. La Guardia Civil ha pedido que los bulos sobre Julen no se difundan más LV Sábado, 26 enero 2019, 11:29

«¿Has recibido este mensaje por WhatsApp o Facebook? Es falso. Los tontos del bulo se han superado a sí mismos con un texto inverosímil, doloroso y calumnioso. No creas, no difundas, no retuitées. Todo sin descanso ni desaliento por Julen», con este mensdaje en Twitter desmiente la Guardia Civil las informaciones sin credibilidad alguna que se están lanzando a través de las redes sobre las causas que provocaron la caída del pequeño Julen en el pozo de Totalán en Málaga y que estaría investigando la Benemérita.

En estos bulos se señala que el pozo se usaba para esconder droga o que el padre es el responsable de la muerte del pequeño.

Sobre estos bulos, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña de 12 años que murió asesinada en 2008 en Huelva, ha afirmado que los padres «están molestos e indignados por injurias y calumnias» que circulan estos días, «que son absolutamente falsas» y que tomarán medidas judiciales contra cualquier persona que «vierta en las redes sociales mentiras contra la familia».

Al respecto, ha apuntado que «Julen todavía no ha aparecido y esto le hace mucho daño a la familia», por lo que ha rogado «el máximo respeto. Lo único que nos tiene que preocupar a todos es sacar a Julen de donde está».