Todos los balnearios del programa del Imserso de 2026: consulta los más cercanos a la Región de Murcia La Comunidad también dispone de dos ubicaciones para canjear el viaje

María R. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:19

El programa para viajar a balnearios con el Imserso en 2026 ya ha salido a la luz. La convocatoria ha abierto el 4 de noviembre para aquellos que estén interesados en pasar una estancia en establecimientos termales. Estos viajes, que tienen una duración de diez días (nueve noches), incluyen alojamiento en habitaciones dobles, manutención en régimen de pensión completa y un pack de tratamientos básicos con reconocimiento médico y actividades de ocio.

El plazo para apuntarse a la convocatoria del Imserso varía en función del periodo en el que se desee realizar la escapada. Los que quieran viajar entre los meses de febrero y agosto, deberán presentar su solicitud antes del 4 de diciembre de 2025. En cambio, aquellos que prefieran hacerlo entre septiembre y diciembre, tendrán de margen hasta el 15 de mayo de 2026. El precio varía dependiendo del destino y la temporada. Estos son todos los balnearios y opciones disponibles en la convocatoria:

Andalucía

-Almería: San Nicolás

-Cádiz: Chiclana

-Alhama de Granada (Granada): Alhama de Granada

-Alicún de las Torres (Granada): Alicún de las Torres

-Graena (Granada): Graena (Hostales Mutual y Soledad)

-Graena (Granada): Graena (Hotel Balneario)

-Lanjarón (Granada): Lanjarón (resto hoteles)

-Lanjarón (Granada): Lanjarón (hoteles 3*)

-Lanjarón (Granada): Lanjarón (hotel 4*)

-Canena (Jaén): San Andrés

Aragón

-Panticosa (Huesca): Panticosa

-Vilas del Turbón (Huesca): Vilas del Turbón

-Ariño (Teruel): Ariño

-Manzanera (Teruel): El Paraíso

-Segura de Baños (Teruel): Segura de Baños

-Alhama de Aragón (Zaragoza): Termas Pallarés

-Alhama de Aragón (Zaragoza): Alhama de Aragón

-Jaraba (Zaragoza): La Virgen

-Paracuellos de Jiloca (Zaragoza): Paracuellos de Jiloca

Cantabria

-Alceda: Alceda

-Los Corrales de Buelna: Caldas de Besaya

-Liérganes: Liérganes (Gran Hotel)

-Liérganes: Liérganes (Hotel Termas)

Castilla y León

-Valle de Valdebezana (Burgos): Corconte

-Caldas de Luna (León): Caldas de Luna

-Retortillo (Salamanca): Retortillo

-Ledesma (Salamanca): Ledesma

-Almeida de Sayago (Zamora): Almeida (Hotel Balneario)

Castilla-La Mancha

-Reolid (Albacete): Baños de Benito

-Reolid (Albacete): La Esperanza

-Villatoya (Albacete): Baños de la Concepción

-Yeste (Albacete): Tus

-Fuencaliente (Ciudad Real): Fuencaliente

-Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real): Cervantes

-Trillo (Guadalajara): Carlos III

-Villafranca de los Caballeros (Toledo): Las Palmeras

Cataluña

-Caldes de Montbui (Barcelona): Broquetas

-Caldes de Boí (Lleida): Caldas de Boí

-Rocallaura (Lleida): Rocallaura

-Coma-ruga (Tarragona): Comarruga

-Montbrió del Camp (Tarragona): Termes Montbrió

-Vallfogona de Riucorb (Tarragona): Vallfogona

Comunidad Valenciana

-Montanejos (Castellón): Montanejos (hoteles 3*)

-La Vilavella (Castellón): Villavieja

-Cofrentes (Valencia): Confluent Health Resort

-Cofrentes (Valencia): Hervideros de Cofrentes

-Requena (Valencia): Fuente Podrida

Extremadura

-Alange (Badajoz): Alange (Hotel Varinia Serena)

-Alange (Badajoz): Alange (Hotel Acualange)

-Puebla de Sancho Pérez (Badajoz): El Raposo

-Baños de Montemayor (Cáceres): Montemayor (resto establecimientos)

-Baños de Montemayor (Cáceres): Montemayor (Hotel Balneario)

-Baños de Montemayor (Cáceres): Montemayor (Hotel Eloy)

-Hervás (Cáceres): El Salugral

-Montánchez (Cáceres): Fuentes del Trampal

-Valdastillas (Cáceres): Valle del Jerte

Galicia

-Brión (A Coruña): Santiago de Compostela

-Carballo (A Coruña): Baños Viejos de Carballo

-Guitiriz (Lugo): Guitiriz

-Lugo: Termas Romanas

-Palas de Rei (Lugo): Río Pambre (Hotel Balneario)

-Pantón (Lugo): Augas Santas

-A Arnoia (Ourense): Arnoia

-O Carballiño (Ourense): Carballiño

-Cenlle (Ourense): Laias

-Lobios (Ourense): Lobios

-Caldas de Reis (Pontevedra): Acuña (Hotel Resort)

-Caldas de Reis (Pontevedra): Acuña (Hotel Balneario)

-Caldas de Reis (Pontevedra): Dávila

-Tui (Pontevedra): Caldelas de Tui

-Cuntis (Pontevedra): Termas de Cuntis

-Illa da Toxa (Pontevedra): La Toja (Hotel Balneario Isla de La Toja)

-Mondariz (Pontevedra): Mondariz

-Vila de Cruces (Pontevedra): Baños da Brea

La Rioja

-Arnedillo (La Rioja): Arnedillo (Hotel Balneario)

-Cervera del Río Alhama (La Rioja): La Albótea

Región de Murcia

-Archena: Archena (Hotel León)

-Fortuna: Leana (Hotel España)

-Fortuna: Leana (Hoteles Victoria y Balneario)

Navarra

-Elgorriaga (Navarra): Elgorriaga

-Fitero (Navarra): Fitero (Hotel Gustavo A. Bécquer)

-Fitero (Navarra): Fitero (Hotel Virrey Palafox)

País Vasco

-Areatza (Bizkaia): Areatza

-Valle de Carranza (Bizkaia): Termas El Molinar

-Zestoa (Gipuzkoa): Cestona

