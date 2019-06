Autobronceador: guía de uso y abuso Basta con aplicar un buen autobronceador para, unas horas más tarde, disfrutar de una piel de color dorado sin que haga falta ni una gota de sol ni dañar la piel ni un poquito. Eso sí: esta maravilla requiere ser aplicada con una cierta maña y algún truquito que otro STEFANIE MILLA Miércoles, 26 junio 2019, 12:53

Con la llegada del verano llega también la preocupación por conseguir ese toquecito de color que tanto creemos que favorece. «Un bronceado saludable», nos diremos… Y, de esta forma, nos estaremos engañando. No digan que no lo advertimos… Porque 'bronceado saludable' es un oxímoron: sencillamente no existe, porque el color tostado de la piel es una señal de que esta ha sido agredida por el sol. Así que de saludable… ¡nada! O… ¿acaso existe una alternativa que no se pague con arrugas, manchas, flacidez o, muchísimo peor, con cáncer de piel?

Pues, sí, existe: se llama 'autobronceador'. Aporta color y ni un solo radical libre. Eso sí: usarlo bien tiene su técnica, por lo que procedemos a explicarla con todo tipo de detalles.

