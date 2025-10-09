La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las universidades de la Región también suspenden las clases mañana por la dana
Gisèle Pelicot, con uno de sus hijos a la salida del tribunal. Efe

Suben a diez años la pena contra el único de los violadores de Giséle Pelicot que había recurrido

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Un tribunal de la ciudad francesa de Nimes ha sentenciado a diez años de cárcel a Husamettin Dogan, el único condenado por las violaciones múltiples ... sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido que presentó recurso tras un primer juicio que concluyó en diciembre de 2024 y que, en su caso particular, se había saldado con una condena de nueve años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  3. 3

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  4. 4 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  5. 5 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  6. 6 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  7. 7 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  8. 8

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  9. 9

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»
  10. 10 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Suben a diez años la pena contra el único de los violadores de Giséle Pelicot que había recurrido

Suben a diez años la pena contra el único de los violadores de Giséle Pelicot que había recurrido