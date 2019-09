Apocalipsis táctico El presidente ruso, Vladímir Putin, supervisa en el Centro de Control de Defensa Nacional el lanzamiento de un nuevo misil hipersónico que puede transportar ojivas. / reuters Una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia con armas limitadas para evitar el fin del mundo mataría a 34 millones de personas en cinco horas JAVIER GUILLENEA Viernes, 27 septiembre 2019, 11:26

Una de las estrategias para acabar con las guerras es cambiarles el nombre, así parecen más llevaderas. A una bomba atómica se le llama arma táctica, que es más elegante, y ya está, problema resuelto. Es lo que hacen Estados Unidos y Rusia, que han acuñado el concepto de guerra nuclear limitada para dar la impresión de que las armas del fin del mundo pueden usarse como parte de un arsenal convencional sin correr el riesgo de sobrepasarse.

Planes del Pentágono recientemente filtrados han revelado que Estados Unidos está preparado no solo para un conflicto nuclear generalizado sino también para lo que llama «aplicación táctica» y «uso regional limitado», unos términos que recuerdan más al anuncio de una crema contra el acné que a una guerra. La idea es que las armas nucleares de bajo rendimiento, similares a las que destrozaron Hiroshima y Nagasaki, pueden servir para atacar tropas enemigas o depósitos de municiones en caso de una conflagración. Los defensores de esta teoría sostienen que de esta manera se evita que las guerras se intensifiquen.

No parece que vaya a ser así, al menos según el 'Plan A', una simulación realizada por investigadores del Laboratorio de Ciencia y Seguridad Global de la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, EE UU). Los resultados del estudio, que está basado en los planes del Pentágono, han quedado plasmados en un vídeo que muestra cómo el uso limitado de armas nucleares puede matar a decenas de millones de personas.

Sobre el mismo mapa que enloquece en 'Juegos de guerra', la película en la que un joven desencadena por accidente una crisis nuclear, los autores de la simulación parten de la base del estallido de un conflicto convencional entre la OTAN y Rusia. Durante esta guerra, los rusos arrojan una bomba nuclear sobre la frontera entre Alemania y Polonia como advertencia con la esperanza de detener a sus enemigos. En respuesta, los americanos lanzan otra arma táctica en el óblast de Kaliningrado, una franja de tierra controlada por Rusia entre Lituania y Polonia.

Los investigadores de Princeton recuerdan que el problema de las guerras convencionales limitadas es que tanto Rusia como Estados Unidos han establecido procedimientos que hacen que, una vez lanzada una bomba nuclear, es casi imposible volver atrás. En su simulación, el ataque a Kaliningrado es contestado por los rusos con el envío de aviones con 300 ojivas nucleares y el lanzamiento de misiles de corto alcance contra bases y tropas de la OTAN en Europa, entre ellas las de Rota y Morón de la Frontera. Para no ser menos, los americanos mandan 180 ojivas a Rusia. En solo tres horas habría más de 2,6 millones de víctimas y Europa, salvo Francia y España, quedaría arrasada.

Sesenta ciudades

Una vez sobrepasado el punto de no retorno, el resto es tan sencillo como pulsar unos cuantos botones. Al ver la destrucción del viejo continente, Estados Unidos inicia un ataque con 600 ojivas nucleares que lanza contra Rusia desde su territorio y submarinos. Los rusos, a su vez, responden con misiles disparados desde instalaciones subterráneas, camiones y sumergibles. En tres cuartos de hora, las víctimas de este intercambio de presentes ascienden a 3,4 millones.

Tras estos ataques, el objetivo de cada bando es evitar que el enemigo se recupere. Para ello, apuntan a las treinta ciudades más pobladas de sus oponentes. En cada bombardeo se utilizan entre cinco y diez ojivas nucleares que dejan 85,3 millones de víctimas en 45 minutos. Cuando todo haya concluido, en menos de cinco horas habrán muerto 34, 1 millones de personas y otras 57,4 millones resultarán heridas, aunque muchas de ellas morirán por los efectos de la radiación. Además, la atmósfera de la Tierra se enfriará, provocando hambrunas, crisis de refugiados y conflictos adicionales.

Sin tratados Nuevas armas Estados Unidos ya tiene armas nucleares tácticas, como las bombas de gravedad B61-12, y planea construir más. Uno de los proyectos incluye una ojiva de bajo rendimiento para ser usada en un misil balístico desde un submarino, así como un misil de crucero lanzado por mar. Tras la disolución del tratado INF, tanto EE UU como Rusia son libres de desarrollar armas que antes estaban prohibidas. 2021 es el año en el que expira el Start II, el último tratado para el control de armas nucleares que mantienen vigentes Estados Unidos yRusia.Ninguno de los dos parece dispuesto a prorrogarlo.

La simulación no es un simple ejercicio de ficción. Sus autores sostienen que sus cálculos «son razonables» y están basados en las estrategias actuales de Estados Unidos y Rusia ante un conflicto armado, la disponibilidad de armas y los objetivos más probables. «El riesgo de guerra nuclear ha aumentado dramáticamente en los últimos dos años», advierten. No dicen si será limitada o no, pero eso da lo mismo.