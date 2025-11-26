Anticorrupción abre una investigación sobre las irregularidades en las cuentas del CNIO
La Fiscalía incoa diligencias tras recopilar las distintas denuncias sobre un supuesto desvío de dinero a manos de los antiguos responsables
Madrid
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:16
La Fiscalía Anticorrupción se encargará de investigar las irregularidades denunciadas sobre la gestión de los fondos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Fuentes del ... Ministerio Público han confirmado que hoy ha abierto diligencias tras recopilar las distintas denuncias presentadas, ya que existen indicios suficientes para iniciar las pesquisas que finalmente aclaren si se han cometido delitos durante la adminsitración del citado centro.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
