La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores del CNIO concentrados hoy en protesta por el desprestigio de la institución. José Ramón Ladra

Anticorrupción abre una investigación sobre las irregularidades en las cuentas del CNIO

La Fiscalía incoa diligencias tras recopilar las distintas denuncias sobre un supuesto desvío de dinero a manos de los antiguos responsables

Rocío Mendoza
Mateo Balín

Rocío Mendoza y Mateo Balín

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

La Fiscalía Anticorrupción se encargará de investigar las irregularidades denunciadas sobre la gestión de los fondos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Fuentes del ... Ministerio Público han confirmado que hoy ha abierto diligencias tras recopilar las distintas denuncias presentadas, ya que existen indicios suficientes para iniciar las pesquisas que finalmente aclaren si se han cometido delitos durante la adminsitración del citado centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  3. 3 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  4. 4 Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin
  5. 5 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  6. 6

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  7. 7 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  8. 8 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»
  9. 9 Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para el encendido del árbol de Navidad en la Circular
  10. 10 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura abre al público este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Anticorrupción abre una investigación sobre las irregularidades en las cuentas del CNIO

Anticorrupción abre una investigación sobre las irregularidades en las cuentas del CNIO