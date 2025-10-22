Andalucía informa de que se ha restablecido el acceso a los historiales médicos de las afectadas por los cribados

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido esta pasada madrugada el acceso a los historiales médicos de los pacientes horas después de que la ... asociación Amama, que aglutina a las afectadas por los cribados de cancer de mama en Andalucía, denunciaran la posible destrucción de mamografías y pidieran a la Fiscalía que estudiara el caso.

Según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado, un «incidencia técnica» provocada por «un importante incremento en el acceso de usuarios» a la aplicación ClicSalud+ provocó ayer «en momentos puntuales» dificultades para consultar imágenes e informes médicos. Subrayan que «en ningún caso esta caída informática ha supuesto ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, a los que pueden acceder con normalidad».

Asimismo, lamentan las «molestias que esta incidencia haya podido causar», agradece a la ciudadanía su «paciencia y comprensión» y subraya que todas las secciones de ClicSalud+ ya están reestablecidas, de forma que «informes, imágenes y servicios digitales vuelven a estar disponibles con normalidad».

La presidente de Amama, Ángela Claverol, explicó este martes que en los últimos quince días habían recibido quejas de mujeres que aseguraban que se «habrían borrado» pruebas de las plataformas digitales donde se guardan sus historiales médicos. En concreto, denunciaban que se habría eliminado el término «lesión sospechosa» por el de «probablemente benigna» y habría desaparecido el nombre de los radiólogos que hicieron la lectura de las pruebas diagnósticas.

Sánchez «exige responsabilidades» a Feijóo

Mientras tanto, el escándalo de los cribados ha tenido eco de nuevo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a cargar contra Alberto Núñez Feijóo por no «exigir responsabilidades» al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha lamentado que la reacción del jefe del Ejecutivo andaluz haya sido «mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección».

«Ustedes dijeron que habían sido cuatro casos y resulta que son 2.000. La asociación Amama dice que han desaparecido datos de sus historiales clínicos. Ustedes dicen que es mentira y, posteriormente, siete horas después, comentan que ha sido un error informático», le ha espetado Sánchez al líder de la oposición.

En opinión del presidente del Gobierno, la reacción del Gobierno andaluz ante esta crisis se resume en «mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección» porque es «la forma que ustedes -por el PP- tienen de gobernar».

Hace siete días Sánchez reprochó a Núñez Feijóo que «no es decente» no haber «dicho nada» después de haber escuchado a Moreno «decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres para no alarmarlas y crearles ansiedad».

Una semana antes el jefe del Ejecutivo también cargó en el Congreso contra el líder nacional del PP por las «mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos» en Andalucía, que atribuyó a que las comunidades gobernadas por el PP «defienden los intereses de la sanidad privada».

«Nosotros hemos aumentado en estos siete años en un 45% la inversión en sanidad pública, ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la sanidad privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos. Eso es lo que hacen ustedes, defender los intereses de la sanidad privada», dijo entonces Sánchez.