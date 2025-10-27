La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen facilitada por el CSIC del test genético de la muestra de sangre. CSIC

Un análisis de sangre, capaz de adelantar el párkinson antes de mostrar síntomas

Un nuevo trabajo liderado por un equipo del IN-CSIC-UMH identifica 22 genes clave que revelarían la presencia de la enfermedad tras el estudio de la muestra

R. M.

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:39

Comenta

El análisis genético de una muestra de sangre podría convertirse en una herramienta eficaz para diagnosticar de forma temprana la enfermedad de Parkinson. Tanto, que ... podría revelar el desarrollo futuro de esta dolencia incluso antes de que mostrase sus primeros síntomas.

