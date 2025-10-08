La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Martínez-Almeida EP

Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al material de obra apilado en el edificio

El edificio, según el alcalde Madrid, «contaba con licencia concedida en el mes de febrero de 2025»

EP

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:02

Comenta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que una hipótesis del colapso del edificio de la calle Hileras 4 apunta al material ... de obra apilado en la última planta aunque ha pedido prudencia dado que es un asunto que tiene que ser investigado por un juzgado y por Policía Científica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  3. 3 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  4. 4 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  5. 5

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  6. 6 Uno de los fallecidos en el doble crimen de Lorca es un supuesto mafioso italiano
  7. 7 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  8. 8

    La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas
  9. 9

    Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Real Murcia por tierra, mar y aire
  10. 10 Denunciado en Murcia por llevar a tres menores en un patinete

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al material de obra apilado en el edificio

Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al material de obra apilado en el edificio