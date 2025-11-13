La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adiós a los saltamontes en casa y jardines: el ingrediente de tu cocina para espantarlos. Freepik

Adiós a los saltamontes en casa y jardines: el ingrediente de tu cocina para espantarlos

El olor de este alimento los ahuyenta al instante

María Ramírez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:11

Las plagas en casa no es solo cuestión de la primavera y el verano. Aunque algunas especies, como las cucarachas, suelen proliferar durante los meses más calurosos, otras logran mantenerse activas durante todo el año si encuentran las condiciones necesarias de temperatura y humedad en los hogares. Algunas de las más habituales durante el otoño y el invierno son los roedores, las hormigas y las polillas, que buscan refugio y alimento dentro de las viviendas.

Hay numerosas medidas para acabar con estos invitados inesperados. Además del servicio de empresas profesionales que se dedican a exterminaciones, existen alternativas más económicas para mantener el hogar libre de insectos. Las redes sociales han desvelado una gran variedad de trucos caseros para eliminar plagas, como el uso del clavo, el laurel o la citronela. Pero, ¿qué se puede utilizar para ahuyentar a los saltamontes?

Cómo repelerlos con un solo ingrediente

Los saltamontes suelen aparecer en patios, jardines y terrazas. Aunque no son peligrosos para las personas, pueden invadir el interior del hogar y causar daños en las plantas, ya que se alimentan de ellas. Existen fórmulas sencillas y naturales para mantener a los saltamontes alejados sin necesidad de recurrir a insecticidas. En concreto, hay un ingrediente que suele estar en todas las cocinas y que es muy eficaz.

Este alimento es el ajo, que puede usarse de varias formas. Uno de estos procedimientos consiste en cortar un par de dientes de ajo en trozos pequeños y colocarlos en los lugares donde suelen aparecer, ya que su olor actúa como una barrera natural. Otra alternativa es preparar una infusión casera: hay que hervir un diente de ajo por cada litro de agua, dejar que la mezcla repose y, una vez que esté fría, pulverizarla sobre las plantas y las zonas donde suelen esconderse.

En caso de que estas fórmulas no funcionen, se recomienda sustituir el ajo por pimentón de padrón a la hora de preparar la infusión. El aceite de neem también puede ser un buen aliado como insecticida natural, aunque tiene un coste superior al resto de opciones. Con estas soluciones es posible mantener el hogar y sus alrededores libres de saltamontes de un modo fácil y económico.

