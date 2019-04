«Cuando la Legión viene a la procesión de Alhama es como si estuviera en su casa» Miguel Ángel Redondo. / la verdad Miguel Ángel Redondo Presidente del Paso Negro de Alhama PACO ESPADAS Murcia Sábado, 13 abril 2019, 11:37

En el año 2005 un miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de Los Dolores y La Soledad de Alhama, el Paso Negro, contactó con el cuerpo militar de la Legión, con la finalidad de que los caballeros legionarios escoltaran a la Virgen de los Dolores en su día grande de la Semana Santa local, el Viernes de Dolores. Aquel contacto funcionó y, desde entonces, cada año Alhama cuenta con la presencia de una de las banderas de la base militar Álvarez de Sotomayor, ubicada en Viator (Almería).

-¿Cómo se inició esta colaboración entre la Hermandad y la Legión?

-En el año 2005 uno de nuestros hermanos, que conocía la tradición de este cuerpo militar de participar en la Semana Santa de otras ciudades, como Málaga, decidió emprender esta aventura. Hoy en día la relación entre ambas entidades ya es directa.

-¿Qué tipo de relación tienen?

-Se trata de una relación muy cordial, aunque oficialmente se realizó un hermanamiento con la Bandera de Cuartel General, compañía de Transmisiones, que es la unidad que desfila en la procesión de Viernes de Dolores. Pero el hermanamiento no consiste solo un papel firmado. Cada vez que vienen a esta localidad o nos desplazamos a su base militar, el trato es como si ellos o nosotros estuviéramos en nuestra casa.

-¿Cómo llevan el protocolo militar?

-No somos perfectos; al principio no se hicieron las cosas todo lo correctas que tenían que ser. Esto no fue ningún impedimento, al contrario, nos explicaban los protocolos habituales para siguientes ocasiones. Siempre con una relación muy cordial y de verdadero hermanamiento.

-¿Qué rangos son los que desfilan en Alhama?

-Lo hace la plana mayor del cuerpo, con la Unidad de la Compañía de Transmisiones, formada por la banda de guerra, el piquete de gastadores y la tropa. Este año han sido 59 caballeros, un teniente, un sargento primero, un teniente comisionado, un subteniente y dos sargentos de la escuela de oficiales en prácticas.

-¿Cuál es el protocolo de ese día?

-Por la tarde llegan con la ropa de faena, se cambian y se dirigen a la Casa Hermandad en ordinaria, a 160 pasos por minuto, parando antes en la residencia de personas mayores, donde cantan 'El novio de la muerte'. Una vez llegan al destino final se realiza un intercambio de banderines y de obsequios. Llegada la noche nos esperan en el atrio de San Lázaro que es donde comienza la procesión con nuestra hermandad.

-¿Cuál ha sido la procesión de Viernes de Dolores con la Legión?

- A la Virgen de los Dolores se le tiene un cariño especial en Alhama; esta procesión sacaba mucha gente a la calle, pero hemos notado la gran afluencia de personas de otras localidades que llegan para este día. El público en las calles se ha incrementado notablemente, es tremendo.

- Participan en otros eventos con la Legión?

- Sí, nos invitan a todos sus eventos, como el día de su patrona, el aniversario de su fundación, el día del veterano, el patrón de la unidad; es decir, que cada vez que hacen algo cuentan con nosotros. Desde hace tres años, en febrero, 38 cofradías y hermandades que cuentan con su presencia en las procesiones realizan un encuentro al que denominamos Asociación de Hermandades y Cofradías vinculadas a la Legión, y sirve para conocernos entre nosotros y conocer experiencias de cómo son los desfiles en otras comunidades. Fuera del protocolo el trato es muy cordial y de amigos con los mandos militares.