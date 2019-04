Una sanción por dejar a una niña ir bajo el 'Cristo de los toreros' enfrenta a los cofrades José Soler, su hijo José Antonio (que es el estante sancionado), Paco Soler, Clemente García, el torero Rafaelillo y Manuel Cascales, ayer, tras la rueda de prensa. / vicente vicéns / agm El estante, hijo del matador José Soler, ha pedido perdón a la Cofradía del Amparo por incumplir los estatutos, pero dice que «no hubo desacato al cabo de andas» MARÍA JOSÉ MONTESINOS Martes, 9 abril 2019, 03:36

Las espadas siguen en alto entre un grupo de estantes del paso de Jesús del Gran Poder, el conocido popularmente como 'Cristo de los Toreros', y el resto de miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores, al frente de la cual se halla su presidente, Ángel Pedro Galiano. Si el Obispado o el Cabildo Superior de Cofradías no se pronuncian en los próximos tres días, este Viernes de Dolores, por vez primera en los 33 años de la cofradía, los toreros no portarán a su amado Jesús del Gran Poder. Un expediente abierto a José Antonio Soler, estante e hijo del matador y también portapasos del Cristo de los Toreros José Soler, ha provocado la adhesión «libre y voluntaria», como ayer indicaron en rueda de prensa, de 25 compañeros que ya han anunciado que no portarán la imagen de Nicolás de Bussy si antes no se produce el indulto y se deja sin efecto la sanción.

José Soler compareció ayer, junto a otros toreros murcianos como Rafaelillo y Manuel Cascales, y estantes como Paco y José Antonio Soler y el periodista taurino y cofundador del paso, Clemente García, para relatar que los hechos se remontan a la Semana Santa de 2017.

Durante la procesión de aquel Viernes de Dolores, cuando la imagen de Jesús del Gran Poder se hallaba en la plaza de Belluga, la hija de José Antonio Soler abandonó su puesto tras el paso, junto a otros nazarenos, y corrió junto a su padre colocándose bajo el trono. En ese momento, el cabo de andas, José Antonio Navarro, apercibió al estante y padre de la niña, que entonces tenía 4 años, de que ella no podía estar allí. Según José Antonio Soler, «en cuanto pude, cedí mi puesto bajo el paso y me fui atrás con mi hija».

José Antonio Soler no podrá participar en el traslado de la talla de Bussy ni en la procesión

Sin embargo, esta circunstancia dio lugar a la apertura de un expediente sancionador por parte de la directiva de la cofradía, en base a los cargos de «desobediencia y desacato» del estante al cabo de andas. Así lo viene sosteniendo este durante dos años, aunque cuando le fue requerido su informe por el grupo de estantes que presentó recurso, Navarro adujo que se le había borrado el escrito en el ordenador. No obstante, la presión sobre Navarro le había llevado a poner su cargo a disposición de la junta directiva.

La sanción impuesta al estante le prohíbe tomar parte en los actos de la cofradía durante un año y se haría efectiva este año, ya que el proceso sancionador ha pasado por distintas etapas y recursos ante la Cofradía del Amparo y el Obispado.

En estos momentos, José Antonio Soler que comparte con su padre la profesión de osteópata, no así la de matador de toros, no podría salir en la procesión de este Viernes de Dolores ni participar en el traslado de la imagen, mañana, desde el convento de las Capuchinas, en El Malecón, hasta la iglesia de San Nicolás, sede de la Cofradía.

El estante José Antonio Soler asegura que «he pedido perdón a la Cofradía por lo de mi hija porque sé que los estatutos no permiten que salga con el paso. Ella iba detrás de la imagen, con otros nazarenos, pero quiso estar junto a mí y a qué padre no le gusta llevar a su hijo al lado». Sin embargo, sigue negando que desobedeciera orden alguna del cabo de andas ni de la regidora, Ana Belén Galiano, que es hermana del presidente de la cofradía. El cofundador del paso de Jesús del Gran Poder, el comentarista taurino Clemente García, aseguró que «el trasfondo está en que Jesús del Gran Poder, popularmente conocido como el 'Cristo de los toreros', tiene más poder mediático y es más conocido que el titular de la cofradía, el Cristo del Amparo». Añadió que Rocío Jurado, «la más grande de España, solo ha venido a Murcia a cantarle a un Cristo y ha sido a Jesús del Gran Poder». Estuvo casada con el torero Ortega Cano, que fue estante de Jesús del Gran Poder.