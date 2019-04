Rebelión en la Cofradía del Amparo de Murcia Los estantes del Cristo del Gran Poder portan el paso a la salida de la Iglesia de San Nicolás, en una imagen de 2017. / Guillermo Carrión / AGM La mayoría de los estantes del Gran Poder, conocido como Cristo de los toreros, amenazan con no desfilar el Viernes de Dolores si no se retira el expediente abierto a un compañero del paso MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Viernes, 5 abril 2019, 20:28

Una tormenta, y no de agua, se cierne sobre la primera procesión en desfilar por las calles de Murcia, la que tiene lugar en la tarde del viernes de Dolores, la de la Venerable Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores. El paso de Jesús del Gran Poder, conocido también como el Cristo de los toreros porque es portado por estantes relacionados con el mundo taurino, no contará este año con ningún torero ni representante del mundo de la tauromaquia, según anunció este viernes en un comunicado la asociación 'Toreros del Gran Poder de Murcia'.

El estante más antiguo y fundador del paso, el fisioterapeuta y matador de toros Pepe Soler, adelantó a 'La Verdad' que «un grupo de 25 toreros se ha rebelado contra la junta directiva de la cofradía, que preside Ángel Pedro Galiano, y contra el cabo de andas, José Antonio Navarro, por un expediente abierto contra uno de los estantes, con el que se han solidarizado sus compañeros. Soler añade que «el expediente abierto por la cofradía es un fraude porque hay falsedad documental» y asegura que el próximo lunes anunciará en rueda de prensa «las acciones legales a emprender, en concreto un recurso por falso testimonio», a la vez que solicita la intervención del Cabildo Superior de Cofradías y del Obispado para que «proceda contra la junta directiva de la cofradía y el cabo de andas».

Si llevan adelante el plante anunciado, sería la primera vez en los 33 años de vida de la cofradía en que Jesús del Gran Poder -que es la talla de un nazareno, aunque popularmente se le conoce como el Cristo de los Toreros- no sería portada por representantes del mundo taurino. Este cisma en el seno de la cofradía podría obedecer a cierto malestar en la cofradía por el protagonismo y el poder mediático que tiene el Cristo de los toreros cuando el titular es el Cristo del Amparo.

En este paso han desfilado a lo largo de su historia casi todos los toreros y novilleros murcianos, como Pepín Liria, Alfonso Romero, Antonio Mondéjar, Rafaelillo, Pepe Moreno, Manuel Cascales, José María Requena, Enrique Portillo, Marcos de Rafael, Paco Ureña y Ortega Cano, además de otros toreros como José María Manzanares padre, el empresario Ángel Bernal y periodistas taurinos como Manolo Molés o el ya fallecido Antonio González Barnés, que fue también cabo de andas.

El presidente del Cabildo Superior de Cofradías, Ramón Sánchez-Parra, no quiso pronunciarse hasta conocer más en profundidad el tema aunque no ocultó su preocupación ante el inminente inicio de la Semana Santa y un hecho que puede enturbiar la Semana de Pasión. Precisamente, el próximo miercoles tendrá lugar el traslado de la imagen de Jesús del Gran Poder desde el convento de las Madres Capuchinas en El Malecón hasta la iglesia de San Nicolás, sede canónica de la cofradía. Según Sánchez-Parra «el traslado no corre peligro porque hay al menos entre 60 y 80 estantes para el paso» y éste precisa de 34 estantes. El plante, según Pepe Soler, será secundado por 25 toreros. 'La Verdad' ha intentando, sin éxito, recabar la opinión del presidente de la Cofradía del Amparo, Ángel Pedro Galiano.