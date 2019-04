El presidente afirma que cometió tres infracciones y que su recurso fue rechazado por el Obispado

El presidente de la Cofradía del Amparo, Ángel Pedro Galiano, sostiene que la sanción al estante José Antonio Soler se basa en tres infracciones a los estatutos: sacar en la procesión a una menor sin tenerla dada de alta como cofrade numeraria, llevarla cogida al estante, con el consiguiente peligro para la niña, para el resto de los cofrades y la propia imagen si esta por circunstancias se viniera abajo, y por desobedecer las órdenes de la mayordoma regidora y del cabo de andas.

Galiano añadió que «contamos con el apoyo y el respaldo del Obispado, que rechazó el recurso presentado por el estante y dio la razón a la cofradía y esta siempre acata sus órdenes».

El plante de 25 de los 38 estantes del paso de Jesús Gran Poder en ningún caso pone en peligro el traslado de la imagen mañana ni de la procesión, el viernes, ya que hay otros estantes que no comparten la postura de los toreros. Además, tanto representantes de otros pasos de los 'azules' -el color de las túnicas del Viernes de Dolores- como de otras cofradías han puesto a disposición de Jesús del Gran Poder a sus estantes, por si fuera necesario. En realidad, según fuentes del Amparo, no será necesario «porque hay reservas suficientes». No obstante, el comentarista taurino Clemente García apostilló ayer «que los suplentes del paso son chicos muy jóvenes, de 18 años o menos y no tienen la misma experiencia que los titulares». Son necesarios 38 estantes para llevar el paso.

A la rueda de prensa asistieron otros cofrades del Amparo, como Diego Tortosa, que se ofreció a mediar para llegar a una solución que no enturbie el inicio de la Semana Santa el próximo viernes. En términos similares se manifestó Alfonso Avilés, que fue hasta su jubilación estante del Gran Poder y que, ahora, en calidad del presidente del Club Taurino de Murcia, también se puso a disposición de los toreros para llegar a un acuerdo con la cofradía.

Por parte de los 25 toreros y representantes del mundo taurino, las condiciones para abandonar su plante son claras: que el Obispado o el Cabildo de Cofradías les den la razón y obliguen a cesar a la actual directiva del Amparo y a su cabo de andas. Acusaron a este de «falsedad y falso testimonio» por sostener que había advertido hasta tres veces al estante de que no podía ir con su hija bajo el paso. José Soler recordó que «cuando presentamos el recurso y le exigimos el informe dirigido a la junta de gobierno del Amparo, nos dijo que se le había borrado en el ordenador». Soler apeló a «la caridad cristiana» para que la Cofradía perdone a su hijo y le indulte, permitiéndole tomar parte en los actos de este año. Según los estatutos de la cofradía, los niños (varones) solo pueden salir detrás del paso del titular de la procesión, el Cristo del Amparo, mientras que las niñas van en un grupo aparte en la cabecera del desfile.

Fuentes de la Cofradía recuerdan que «en 33 años solo hemos abierto tres expedientes y todos a estantes del mismo paso». Cabe recordar que hace unos años, un torero, Enrique Portillo, le propuso matrimonio a su novia en mitad de la procesión y ante el asombro del público que le aplaudió a los gritos de «¡torero, torero!». Las mismas fuentes aseguran que «las normas de la Cofradía están para cumplirlas» y aseguraron que «no se puede indultar a quien las infringe».