La seguridad se refuerza en Lorca con un punto 'antiacoso' durante la Semana Santa Los concejales de Emergencias (izda.) y de Igualdad, durante la presentación de la campaña, ayer. / paco alonso / agm Será activado esta noche para prevenir actitudes machistas; el concejal: «No queremos piropos durante las procesiones» INMA RUIZ LORCA Viernes, 5 abril 2019, 02:06

Las concejalías de Igualdad y Emergencias activan hoy un protocolo 'antiacoso' y de prevención de comportamientos machistas que funcionará por primera vez durante la Semana Santa, y que es heredero de los ya populares puntos violeta que se han puesto en marcha en fiestas populares de toda la Región en los últimos meses.

El concejal de Igualdad, Juan Francisco Martínez, anunció que este 'Punto cero Lorca libre de acoso' estará integrado por voluntarios formados en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI).

Se emplazará en los lugares de gran concentración de personas durante los días de las procesiones y los voluntarios repartirán 2.000 folletos con mensajes contra el machismo como: 'Esta Semana Santa, la protagonista no soy yo'. El concejal añadió que durante las procesiones «no queremos piropos, no queremos flores, no queremos fotos sin permiso ni miradas al paso de ninguna mujer».

Este 'punto cero' será también el lugar al que deba dirigirse cualquier mujer que se haya sentido acosada, intimidada o agredida durante la multitudinaria celebración de los desfiles bíblico pasionales. Los informadores podrán ser identificados fácilmente porque llevarán una sudadera rosa con el lema de la campaña.

Atención psicológica

Losvoluntarios atenderán su caso y lo pondrán en manos del Grupo de Atención Psicológica y Social (GAPS), que cuenta con psicólogos, trabajadores sociales y técnicos de apoyo de la concejalía de Emergencias, que han recibido formación especializada sobre los protocolos de actuación ante casos de maltrato por violencia de género, incluyendo también la atención ante el maltrato infantil, dijo el concejal, Juan Miguel Bayonas.

Los integrantes del GAPS estarán en activo durante los cuatro días principales de desfiles. Bayonas explicó que la base logística del 'punto cero' antiacoso será el puesto de mando avanzado que estará instalado en la alameda de la Constitución, desde el que se coordinan los dispositivos extraordinarios de seguridad y emergencias que funcionan cada Semana Santa.

Esta acción contra los comportamientos machistas se activará esta noche en la plaza de España, entre las 20 y las 22 horas, con motivo de la celebración del pregón de la Semana Santa que pronunciará el presidente regional, Fernando López Miras, en la colegiata de San Patricio. El próximo jueves, el 'punto cero' estará ubicado en el entorno de San Francisco, con motivo de la Serenata a la Virgen de los Dolores.