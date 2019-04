El Paso Blanco de Lorca estrena dos mantos de inspiración egipcia en el grupo de Salomón

El Paso Blanco participará en la primera procesión de la Semana Santa, la del Viernes de Dolores, con el aliciente añadido de estrenar dos mantos con iconografía egipcia que se incorporarán al grupo del rey Salomón. Los estrenos fueron presentados ayer por el presidente de la cofradía, Lázaro Soto; el coordinador de la comisión artística del Paso Blanco, Mariano Soto, y la presidenta del Coro de Damas de la Virgen de la Amargura, Mari Carmen Gallego.

Los nuevos bordados pertenecen al faraón Siamón y a su hija, la princesa Naamah, que se casó con Salomón para consolidar la alianza entre los reinos de Israel y Egipto. Ambos mantos han sido bordados en sedas y oro sobre terciopelo de color blanco papiro. Serán los primeros bordados egipcios que se incorporan al veterano grupo del rey de Israel, uno de los más icónicos del Paso Blanco.

Para su realización se han precisado más de 10.000 horas de trabajo de las 17 bordadoras y costureras de la cofradía, que han dedicado todo un año para culminar con maestría «esta obra de arte», destacó el presidente blanco.

El estolón del manto de Siamón, con cenefa en tono azul turquesa, está bordado en sedas de diferentes colores y en él figura una cruz de la vida con el escarabajo, símbolo de la resurrección, y un medallón circular de 40 centímetros de diámetro con la representación del faraón Siamón sobre una biga de combate a la carrera en pleno fragor de la batalla. Al fondo de la escena se han bordado otros dos carros de combate en tonos marrones. La indumentaria del faraón se completa por un collarín bordado con cinco bandas concéntricas, la exterior de perfil dentado.

Del manto de Naamah, con cenefa en tono rojizo, destaca la cruz de la vida dispuesta sobre un medallón circular con la representación de la princesa sobre una biga ceremonial desfilando delante del templo de Ptah, antes de partir a Jerusalén. Destacan los detalles en seda de la figura de Naamah que porta una alta corona, así como los adornos de los caballos y las figuras de los súbditos del cortejo, situados delante de uno de los pilonos del templo. La indumentaria de la princesa se completa con un collarín bordado con cinco bandas concéntricas, la exterior de perfil ondulado.

El presidente de los blancos destacó que están elaborados «con gran realismo, exquisito primor y preciosismo en los detalles».

Cuadrigas al galope

Los nuevos personajes desfilarán en carros de combate ligeros arrastrados por cuatro caballos. Ayer se presentó el carro en el que irá Siamón, inspirado también en los utilizados en el Antiguo Egipto. Ha sido realizado «a partir de una refinada orfebrería», destacó el coordinador de la comisión artística.

Su parte frontal está decorada con un bajorrelieve en forma semicircular en alusión al nacimiento del sol que origina la vida y del que parten flores de loto que aluden a la fertilidad del río Nilo. Soto añadió que está previsto que las cuadrigas hagan giros en la carrera, como ya se realizó el año pasado con algunos enganches, «aunque hemos perfeccionado la técnica para dar más espectáculo» ante el público. Mariano Soto hizo resaltó que «se han elegido los mejores dibujos para la realización de los mantos. Si hay un buen dibujo habrá un gran bordado». Añadió que la comisión artística vigila de forma constante el desarrollo del trabajo para que no haya el más mínimo fallo. «Se trata de calidad, no de cantidad. No podemos ser mediocres, tenemos que ser excelentes» para conseguir que el bordado lorquino sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Caballería romana completada

La caballería romana, de la que la pasada Semana Santa se estrenaron cuatro mantos, se completa este año con el quinto manto, que también fue presentado ayer. Se trata de Ascanio, conocido como Julo, uno de los personajes de la Eneida de Virgilio, la gran epopeya de Roma. En su realización se han invertido más de 5.000 horas de trabajo.

Está bordado en sedas y oro sobre raso color púrpura, con unas medidas de 2.50 metros y 0.65 de altura. En el centro representa un águila con las alas extendidas, símbolo de las legiones romanas, tras una corona de laurel sobre un sol de oro en alusión a Lorca, conocida como Ciudad del Sol.

Destacan los mascarones bordados en grisalla de color morado que se disponen en los dos laterales, así como la cenefa configurada con una continua cinta con forma de hélice bordada en sedas de color morado. Las figuras de Julo y de su madre, Creusa, se disponen en el centro de cada lateral del manto.

A la izquierda se representa a Julo está sentado sobre un trono decorado con esfinges aladas. A la derecha se representa Creusa tocando el arpa y cantando la Ilíada de Homero, poema épico en el que se narra la destrucción de la ciudad de Troya donde nacieron estos personajes.

La nueva caballería romana representa héroes y mitos. y está inspirada en la caballería personal de los emperadores en campaña. Los cinco mantos que la integran han sido diseñados para ser contemplados en movimiento sobre los hombros de los jinetes. Se ha cuidado el colorido y las proporciones para que luzcan con brillantez en procesión.

Las nuevas túnicas de mayordomo que estrenarán los cofrades también han sido realizadas en el taller de bordados de la cofradía. Están decoradas con motivos vegetales inspirados en la estética barroca. Incorporan claveles morados, bordados en sedas, que aportan originalidad.

Los estrenos de la cofradía están se pueden contemplar ya en el museo de bordados del Paso Blanco, muBBla.