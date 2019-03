Un Resurrexit con mensaje de caridad Estandarte de la Cofradía del Resucitado llegando al altar mayor de Santa María, al inicio de la ceremonia. / Antonio Gil / AGM El obispo Lorca Planes propone que los procesionistas destinen a Cáritas sus limosnas de Cuaresma GREGORIO MÁRMOL Cartagena. Domingo, 17 marzo 2019, 09:46

Siete días después del pregón de Semana Santa pronunciado por Tomás Martínez Pagán, la iglesia parroquial de Santa María de Gracia acogió anoche el primer gran acto litúrgico de la Cuaresma cartagenera. El Resurrexit, organizado por la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, llenó de procesionistas el templo, donde también se dieron cita autoridades civiles y jefes militares, así como representantes de instituciones públicas. Como anfitrión de todos ellos ejerció por primera vez Ramón Pérez Saura, que fue elegido el pasado octubre hermano mayor de la más moderna de las cofradías de Semana Santa de la ciudad, en sustitución de Bernardo Simó.

La vigésima edición de esta ceremonia fue presidida por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, acompañado por el arzobispo emérito de Burgos, el murciano Francisco Gil Hellín, y el obispo auxiliar electo de la Diócesis, Sebastián Chico Martínez, antiguo capellán del Resucitado en su etapa de párroco en el barrio de Santa Lucía. Como sucede desde la primera edición, la escultura del titular de la hermandad, Nuestro Padre Jesús Resucitado, ocupó el lugar preferente del templo, el altar mayor. A su izquierda fue colocada la talla de la Virgen del Amor Hermoso. En torno a la figura del Señor se desarrolló la liturgia, con una primera parte dedicada a las lecturas del segundo domingo de Cuaresma, la Transfiguración, y en su segunda con la interpretación del Salmo de Pascua, el de la Victoria, 'Este es el día'. Mientras la Carthagonova cantaba desde el coro, el público encendió velas simbolizando la luz de la fe, que es fortaleza para la vida cristiana.

Objetivos de Cuaresma

En su homilía, Lorca Planes recordó a los procesionistas el mensaje que el Papa ha dirigido a los cristianos en este tiempo previo a la Pascua. «¿Hacia dónde apunta la Cuaresma? La Cuaresma no es un fin, porque si no hay resurrección no vale para nada», reflexionó. Además, recordó que este periodo preparatorio se fundamenta en la oración, el ayuno y la limosna. En ese sentido, informó de las dificultades que encuentra Cáritas para hacer su labor de asistencia básica a las personas más desfavorecidas y planteó a los procesionistas ofrecer su limosna cuaresmal a la ONG de la Iglesia.

La Agrupación Musical Sauces interpretó las marchas de la procesión claustral con la que comenzó y finalizó la ceremonia. El estandarte de la cofradía del Domingo de Resurrección iba al frente de ella. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, y la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, ocuparon los principales lugares reservados a las autoridades civiles. En los destinados a los militares estaba el general jefe de la Fuerza de Protección de la Armada, Carlos Pérez-Urruti, como máximo representante de ese estamento.

En la puerta del templo formaron los miembros de la sección de honores de la cofradía, con sus característicos trajes de época azules, inspirados en antiguos uniformes de soldados de Caballería. Previamente desfilaron por los alrededores del templo, con el gastador José Ruiz al frente por última vez de la escuadra de la que es fundador.

Hoy salen los judíos

Los resucitados protagonizan hoy el primer pasacalles anunciador de la Semana Santa este año. Será la Agrupación de Soldados Romanos la encargada de desfilar por el centro de la ciudad. Los populares judíos comenzarán a las 9.30 horas en la Plaza de San Francisco para dirigirse hacia el Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres, en el Barrio de la Concepción, donde estarán a las 10.45 horas. Allí permanecerán hasta las 11.30 horas e iniciarán un nuevo desfile para dirigirse hacia la Basílica de la Virgen de la Caridad, donde a las 12.30 realizarán una ofrenda floral a la Patrona de Cartagena. Cuando acaben, continuarán anunciando la Semana Santa por las calles más céntricas de Cartagena.