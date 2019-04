Este es un año muy especial para mí por el encargo que me ha hecho la Junta de Cofradías de pregonar la mejor Semana Santa de España y, para un procesionista como yo que, como siempre dije, llegué tarde a nuestra Semana Santa, no es nada fácil, sino muy, pero que muy complicado hacerlo, habida cuenta del nivel de los pregoneros y pregoneras que me han precedido.

Todavía resuenan los ecos de grandes pregones en el Paraninfo de la UPCT y en el Auditorio, pregones que hablan del inmenso amor que sienten por su Cartagena del alma, amor que convierte estos diez días más grandes que tiene la Trimilenaria en el paseo más hermoso, como diría mi gran amigo y estupendo escritor, Díaz Manresa.

Y es que no hay momento del año que sea más importante para un cartagenero que la Semana Santa de su tierra. Esos días en los que pronto estaremos inmersos representan el compendio de realidades de un pueblo que, como el nuestro, ha sabido guardar y respetar de una manera constante y única la gran tradición procesional que hace siglos le legaron sus antepasados.

Podemos decir sin temor a equivocarnos que en la Trimilenaria se vive, durante todo el año, pendientes de nuestra Semana Santa. Los cofrades, inmersos en todo lo que conlleva la preparación de los desfiles pasionales; y los cartageneros de a pie, alimentando casi sin darse cuenta nuestras procesiones mediante su apoyo a cualquier iniciativa que se les proponga y, fundamentalmente, con su presencia en la calle, ya que unas procesiones sin espectadores serían impensables.

Es en estas fechas cuando el cartagenero es más cartagenero que nunca, demostrando de manera inequívoca el cariño que siente por su tierra, recorriendo sus calles, sus Iglesias... Y abarrotando todos esos rincones, una multitud de gente que observa, está en amena tertulia, llena las terrazas y va de acto en acto llenando de bullicio la ciudad.

Nuestras procesiones de Semana Santa constituyen la única tradición que todo cartagenero respeta. Son un milagro de arraigo, constancia y orden en esta nuestra a veces veleidosa y desordenada Trimilenaria. Son unas procesiones barrocas en una tierra de cielo azul, de sol intenso, de gente alegre y de artistas exuberantes que hacen que la austeridad y el clasicismo resulten inadecuados ya que, por forzados, podrían restar naturalidad a nuestros desfiles pasionarios.

Es cierto que las procesiones de Semana Santa cartageneras contrastan con la sobriedad y la humildad de la Pasión que representan. Nuestras procesiones tienen flor y luz en abundancia y adorno, sobre todo adorno en tronos, hachotes, estandartes y vestimentas, porque es lo que el pueblo pide y lo que al pueblo le gusta. Y es que el cartagenero es un barroco empedernido en todo acaecimiento importante, y más cuando de trata de sus procesiones.

En las procesiones cartageneras también hay un elemento castrense, el orden, derivado del claro abolengo militar de esta tierra, y dos elementos claramente mediterráneos: la luz y las flores. Quizás sea este orden el elemento más característico de las procesiones cartageneras por lo que, si algún profano se introdujese en la iglesia de Santa María de Gracia en el momento que precede a la salida de los tronos, se pondría nerviosísimo al ver el desorden y el caos existentes en la iglesia en esos momentos, incapaz de creer que no habrá nada que falle en el momento preciso. Pero ahí está nuestro secreto, en que al final nada falla, y nuestras procesiones salen a la calle, impecables, para conseguir el mayor disfrute del pueblo cartagenero.