Paseo nostálgico de un cofrade en Cartagena

«Y la procesión comienza a pasar, mientras yo me sorprendo de algo que no conozco en profundidad, pero cuyo espectacular vestuario, orden, música y tronos te hace estar tan atento y respetuoso ante el cortejo, que vives intensamente. Todo me sorprende, admiro hasta al cabo gastador de los granaderos marrajos, ese hombre alto y serio, que con una marcialidad digna de grandes tropas dirigía a sus hombres hacia el infinito y levantaba las palmas de todos los espectadores, y que con el paso de los años supe que era Francisco Girón. He visto, he sentido la procesión, pero no ha terminado, ¡no!; porque, al final, pasa el piquete haciendo vibrar al público que, levantándolo de sus asientos, rompe en enardecido aplauso. Toca entonces la retirada, pero antes mi padre nos lleva a Cañizares, otro emblemático local de la ciudad, señorial según yo recuerdo, con lámparas colgando de sus altos techos, y una exquisita pastelería elaborada por esa gran dinastía cartagenera que es la familia Román. Allí nos tomábamos un chocolate con bollos que me sabía a gloria celestial, antes de coger el autobús para regresar a casa».

Como el gastador morado que hacía ponerse en pie a los espectadores al paso de la procesión, Tomás Martínez Pagán levantó ayer una ola de admiración y de reconocimiento, en forma de aplausos y de abrazos, entre al auditorio del pregón de la Semana Santa de Cartagena. Su documentada, crítica y sobre todo emotiva intervención mereció el tributo de las cerca de mil personas que se dieron cita en El Batel, desde las ocho de la tarde hasta las diez de la noche.

En su discurso, el conocido empresario, quien fue hermano mayor de la Cofradía del Resucitado (además de presidente de las fiestas de Carthagineses y Romanos y Cartagenero del Año 1997), evocó su relación con las procesiones locales desde su infancia. También repasó un sinfín de establecimientos vinculados a estas fiestas, elogió a las cuatro hermandades, censuró el deterioro de parte del entorno por donde pasan los cortejos e hizo un llamamiento a conservar el «rico patrimonio» cultural e histórico ligado a las hermandades.

En su «paseo nostálgico» por sus «vivencias», por «ese desfile de los sentidos que es nuestra Semana Santa», Martínez Pagán sin cortapisas, sus «opiniones» sobre el presente y el futuro de los desfiles y la labor de las cofradías (del Socorro, California, Marraja y del Resucitado). También lanzó varias propuestas para mejor la proyección de estos festejos, declarados de Interés Turístico Internacional, y para recuperar y dar el máximo esplendor al patrimonio local.

El pregonero reclamó «no bajar la guardia» respecto al orden y la marcialidad como señas distintivas, y así «exigir a los penitentes que mantengan nuestra forma de sentir la procesión, aunque ¡eso exige sacrificios». Añadió que «la caridad es un punto fuerte que hay que seguir trabajando, y como cristianos debemos pensar en nuestro hermano desfavorecido». Y, trayendo a colación los anuncios políticos sobre la restauración de la Catedral Antigua, llamó a «aunar esfuerzos y conseguir objetivos comunes para una ciudad mejor, una iglesia en el siglo XXI y una imagen más atractiva de cara al exterior». En todo caso, avisó: «Esperemos que las promesas recientes se concreten en realidad. Tomemos buena nota».

Como sugerencia, apuntó que la Junta de Cofradías «debe trabajar con las nuevas técnicas y tecnologías, para garantizar la difusión y el conocimiento de tan bella tradición, que hace que nuestra Semana Santa sea la mejor de España». Antes, desde la «humildad» con que encaró su alocución -donde junto a sus padres y vecinos de la Media Legua no olvidó a sacerdotes, maestros y cofrades y a su mujer, Paqui, y su hijo, Alejandro-, había dicho: «Yo no conseguí ninguno de los objetivos relacionados con la Junta de Cofradías».

Pero, claro, el hijo del lechero, el crío que nació «en una familia de agricultores, en la que el poco tiempo de que disponías se lo tenías que dedicar al auxilio laboral en casa», se había abierto en canal con «recuerdos que añoro y me duelen». Eso solo, y el largo aplauso del público, cuestionan que Martínez Pagán sea un hombre al que lleven la cuenta de los méritos. Por mucho que él se sienta «en deuda» con su «Trimilenaria», a la que pintó como «la ciudad que se transforma en su Semana Santa, donde el recuerdo de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, de forma plástica y ordenada, hace que muchos corazones de hombres y mujeres latan al ritmo del tambor».