María Consolación Pavía no puede contener su emoción de ser la Nazarena Mayor de la Semana Santa cartagenera. Lleva desde los cuatro años formando parte de esta celebración litúrgica y en la actualidad ostenta el cargo de presidenta de las Damas de Cristo del Socorro. Sabe que este año vivirá estos días de forma diferente e intensa.

-Representa este año uno de los cargos más destacados de la Semana Santa cartagenera, ¿cómo encajó la noticia de este nombramiento?

-Me emocioné tanto que casi no podía hablar. Cuando me llamó la alcaldesa me puse muy nerviosa y estaba totalmente emocionada, porque para una cartagenera tener ese cargo dentro de la Semana Santa es lo más importante que hay.

-¿Qué significa para usted ser la Nazarena Mayor?

-¿Cómo cree que será esta Semana Santa para usted?

-Voy a tener la oportunidad única en mi vida de poder salir acompañando a los hermanos mayores delante de los tronos de los titulares, y eso es una cosa a la que no se tiene acceso. Para mí salir en la procesión del Miércoles Santo y del Martes Santo, con los californios, es un hecho muy importante, igual que acompañar el Domingo de Resurrección al Hermano Mayor. Es verlo todo desde otro punto de vista, en el que no tienes oportunidad de volverlo a hacer. Es una oportunidad única.

-Este evento litúrgico convoca cada año a más visitantes y turistas, ¿qué les recomendaría para que la vivieran tal y como merece?

-En Cartagena se hacen unas guías de Semana Santa que reparten todos los comercios. Si alguien viene de fuera, se sienta en una silla y le puede gustar o no gustar, pero no sabe lo que estás viendo. Con una guía más detallada y con más información podrían saber lo que se el trono, lo que representa, la flor que lleva, de quién son las imágenes... Es decir, no solamente es ver el desfile en sí, sino saber qué es la Pasión de Cristo y vivirla.

-¿Cómo cree que ha sido la evolución de la figura de la mujer en la Semana Santa?

-Yo empecé de pequeña y llegó un momento en el que ya no nos dejaban salir de nazarenos, y en aquella época no había cargos femeninos. Tuve la suerte de meterme en el único tercio que había de mujeres que era el Domingo de Resurrección de la Santísima Virgen del Amor Hermoso. Poco a poco la mujer se fue incorporando con tercios femeninos y mixtos, e incluso este año hay una mujer que se la mayordoma principal de la cofradía del Resucitado. Nos queda que a la próxima podamos presentarnos a Hermanos Mayores. Poco a poco, será difícil, pero despacio y con buena letra creo que podemos llegar.