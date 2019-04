Martes Santo o la forma cartagenera de hacer procesiones

Mis primeros contactos con las procesiones de Cartagena, siendo muy pequeño, fueron desde fuera del desfile, como mero espectador. Mis padres, que no eran cartageneros de nacimiento, me llevaban junto con mi hermana a contemplar las procesiones y fue esta procesión de Martes Santo la que deslumbró y tocó el corazón de ese niño que, a partir de entonces, se convirtió en un procesionista más.

Y precisamente porque con esta procesión sigo siendo eso que fui de pequeño, un espectador más, un cartagenero más, o un sorprendido visitante de los que acuden a nuestra ciudad en esta época, a medio camino entre turista y devoto, quiero reflexionar sobre lo que tanto llamó la atención en aquel niño

Y lo tengo muy claro. Lo que me cambió fue lo que he llamado «la forma cartagenera de hacer procesiones», que las agrupaciones que participan en el Martes Santo californio tienen como máxima seña de identidad. En primer lugar, desde luego, el orden y la disciplina. Todos los participantes, cada tercio y cada grupo de portapasos, a su manera manifiestan esa particular seña de identidad cartagenera, con sus peculiaridades, pero teniendo todos ellos claro que, la máxima muestra de respeto que puede tener un procesionista cartagenero a su Cofradía y a la imagen o imágenes de su devoción es mantener el orden. El desfile impecable, la inmovilidad absoluta en las paradas, el mover el trono acompasadamente, son, al menos eso creo, la más peculiar manifestación externa de la devoción de los californios en este día.

Y, junto a ello, los otros rasgos especialmente cartageneros y mediterráneos de esta procesión. La luz, plasmada espectacularmente en los tronos y hachotes de esta procesión, que invita a dirigir nuestra mirada a Pedro, Juan y Santiago, los discípulos que acompañaron a Jesús, en Getsemaní la noche de su Prendimiento, y que desde sus altos tronos de estilo cartagenero alumbran nuestra fe.

La flor. Los hechos que narraba en su origen la procesión del Prendimiento ocurrieron en un huerto mediterráneo. Y por ello los tronos de esta procesión, cada uno en su estilo, recrean idealmente esos jardines por los que caminaron los discípulos.

La música que identifica a cada tercio esta noche tanto como sus colores. Una procesión típicamente cartagenera necesita el ritmo que marca la música para discurrir tan solemne y majestuosamente como suele.

Y finalmente la tradición. Las procesiones cartageneras son la manifestación explícita más clara de nuestra tradición y los traslados de los apóstoles lo son especialmente. Todos ellos mantienen una serie de ceremonias y actos tradicionales, que les dan un auténtico sentido patrimonial. Y entre esas tradiciones está, especialmente, la vinculación con las Fuerzas Armadas. Cartagena, ciudad militar de siglos, mantiene una estrecha relación con los soldados y marineros y estos participan también en esta tradición tan querida, dando escolta y honores a los apóstoles californios.