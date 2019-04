Lunes Santo, día grande para la Santísima Virgen de la Piedad

El Lunes Santo, procesiona la Stma. Virgen de la Piedad, ello supone una actividad febril para todos los componentes de la dos Agrupaciones, la titular y la de Caballeros-Promesas, al objeto de adornarla para el recorrido vespertino de Cartagena.

A primera hora, el Capillero coloca la toalla previamente elegida por la Camarera y la Corona, regalo de los cartageneros en 1963 en la llamada 'operación plata', quedando magníficamente restaurada el pasado 2018, y su adorno floral.

Durante esa mañana, me doy cuenta del cariño con que las gentes que allí estamos, tratamos de prepararla para lo que acontecerá por la noche, viéndola allí 'desnuda', la imagen por sí sola, es aún más impresionante, así a mí me lo parece, sé que está ahí, esperando con los brazos abiertos como una madre, para acoger a sus hijos.

Al mediodía, dispuesto el trono en la nave central de la Iglesia, rezamos el Angelus y una oración, dirigida por el Capellán de la Cofradía, a continuación, se entona la Salve, como preludio de la que elevaran miles de fieles, en la recogida de la procesión por la noche.

Previo a la procesión, la Agrupación de Portapasos-Promesas celebran una Eucaristía en la Basílica de La Caridad donde se imponen los escapularios a nuevos hermanos y otras distinciones y también se visita la Casa Hogar Soledad de los Pobres y se obsequia a los allí acogidos, por miembros de la Agrupación titular.

A las 9 de la noche, se inicia la procesión. La Madre de las promesas, la Reina del Lunes Santo cartagenero y marrajo, está en la calle, la sensación que me invade es indescriptible, no tengo palabras, nace de mi corazón, voy a acompañarla, voy a recorrer Cartagena con Ella, me doy cuenta como las gentes esperan su llegada, anhelantes, sus rostros contemplándola, esperando su cercanía, eso hace que el trabajo que se hace durante el año se vea compensado. Con el paso que nos marca el ritmo de la procesión, vamos andando delante de Ella, abriéndole paso, al son de las marchas 'Plegaria' y 'Caridad Chica'.

Un momento especial es el 'encuentro' de las dos Madres cartageneras, frente a frente, allí se realiza una ofrenda floral a la Santísima Virgen de la Caridad, incluyendo el tradicional ramo de rosas negras en recuerdo de 'Caridad la Negra', por su fiel custodia de imágenes durante la Guerra Civil. De nuevo surgen las emociones mientras se entona la Salve, cantada desde dentro y fuera de la Basílica.

El recorrido continúa acompañado de saetas. Esos cantos de dolor, en la noche, hace que emanen sentimientos en mi corazón en todo momento, incluso las lágrimas intentan aflorar continuamente. No sé si seremos capaces de compensar el gran sacrificio de su hijo para nuestra salvación.

La Madre es aclamada con fervor, no se puede expresar mejor el amor a Ella, con solo mirarla ves la máxima expresión del amor de una Madre. Las promesas saben, como el lema dice, 'consolatrix aflictorum', consuelo de los afligidos, que comparte su dolor o pena.

La procesión llega a su fin. Con la entonación de la Salve de miles de fieles, la Madre mira con ternura y amor maternal a sus hijos cartageneros, un pueblo que la ha llevado en volandas, junto con sus portapasos.

Recogida la procesión, esa bella imagen es trasladada al monumental trono de plata con el que recorrerá nuevamente las calles en la Magna y Solemne procesión del Santo Entierro de Cristo en la noche del Viernes Santo.