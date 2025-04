José Felipe Rubio: «Todo lo que ayude a engrandecer nuestra Semana Santa debe ser bien recibido»

Los devotos del conocido como Señor del Lago recorrerán en vía crucis esta tarde (18 horas) las calles del centro de la ciudad, con ... la novedad de que lo harán como miembros de una nueva cofradía, tras la firma del decreto por parte del obispo Lorca Planes el pasado 25 de noviembre validando la labor de lo que empezó como asociación canónica. Su hermano mayor, José Felipe Rubio, asumió este cambio con responsabilidad, y el convencimiento de que esta procesión tiene entidad propia.

– Es la primera Semana Santa desde que son oficialmente una cofradía, ¿vamos a ver grandes cambios en el vía crucis?

– No, el vía crucis va a ser igual. Saldremos a las seis de la tarde de la Plaza de la Merced y tendremos el mismo recorrido. Para todos los que formamos la cofradía ha sido un logro importante alcanzar la que ha sido siempre nuestra aspiración. De momento no nos va a cambiar, pero queremos recordarlo como un día muy especial para nosotros.

– Pero sí habrá novedades

– Sí, San Juan va a tener algunas novedades este año. Hemos hecho un cambio en la estructura del cajón central del trono, las tulipas van a llevar unos guardabrisas nuevos, elaborados por una empresa de orfebrería que hay en Riópar y, además, estrena túnica y un manto hebreo de terciopelo y bordado en oro, hecho en unos talleres de Javalí Nuevo.

JUNTA DE COFRADÍAS «Todavía no hemos pedido formar parte, pero lo haremos en un futuro cercano. No pedimos nada que no sea razonable»

– ¿Por qué los cartageneros no deben perderse el vía crucis del Señor del Lago?

– Porque es diferente al resto de la Semana Santa. Además tenemos momentos muy especiales, como la llegada a la basílica de la Caridad donde cantamos el himno o, ya de vuelta al Lago, cuando hacemos el encuentro de las tres imágenes y es muy emotivo. Además, somos los únicos que tenemos escoltas de todas las fuerzas de seguridad. La Virgen de los Desamparados va escoltada por la Guardia Civil, el San Juan por la Policía Nacional y el Cristo de la Misericordia lleva delante a la Policía Local y detrás al Escuadrón de Zapadores Paracaidistas de Alcantarilla, que cantarán 'La muerte no es el final' y terminaremos con un pequeño castillo de fuegos artificiales.

– ¿Han solicitado formar parte de la Junta de Cofradías?

– Aún no, pero lo haremos en un futuro cercano. No puedo entrar a valorar lo que van a decidir el resto de cofradías pero todo lo que ayude a engrandecer nuestra Semana Santa es bueno para Cartagena. Tampoco estamos pidiendo nada que no sea razonable. A lo mejor no llegamos a la marcialidad de las procesiones de otras cofradías, pero ser diferente y aportar diversidad a nuestra Semana Santa no es malo, todo lo contrario. No se debería dejar a nadie fuera.

– ¿Cuántas personas forman la cofradía?

– Somos más de 700 personas y cerca de la mitad participamos en el vía crucis. Algo que no sería posible sin el gran equipo de junta directiva que tenemos. Vamos creciendo año tras año porque Cartagena entera se vuelca con la Semana Santa.

CAMBIO CANÓNICO «Esa ha sido siempre nuestra aspiración, para nosotros es un logro y queremos recordarlo como un día especial»

– Tienen previsto otro evento en el que también sacarán a su Cristo, ¿cuándo es?

– El 27 de abril celebramos un acto de la Divina Misericordia y salimos con la imagen del Cristo. Es un pequeño traslado desde la capilla de la cofradía hasta la Basílica de la Caridad, donde se oficiará una misa.

– ¿Por qué calles podremos ver el vía crucis?

– Salimos a las 18.00 horas de la Plaza de la Merced (lado este y sur) y nos dirigimos a la calle del Duque, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, Jara, plaza de San Sebastián, Puerta de Murcia, Santa Florentina, Parque, plaza Puerta de la Serreta, Caridad, Plaza de la lnmaculada y de vuelta al Lago. Invitamos a toda Cartagena a vivir con nosotros este momento tan especial.