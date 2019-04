«Somos herederos de una tradición con tres siglos de historia» JUAN CARLOS DE LA CERRAHERMANO MAYOR DE LA COFRADÍA CALIFORNIA S. T. Viernes, 12 abril 2019, 02:27

- ¿Cómo se presenta la Semana Santa de este año para la Cofradía California?

-Nuestra Semana Santa es el acontecimiento social, cultural y religioso más importante que se celebra en Cartagena, donde los cofrades de las distintas Hermandades Pasionarias tenemos el privilegio, al tiempo que el compromiso y la responsabilidad de llevar a cabo una representación de los hechos acontecidos en la ciudad eterna durante la primera Semana Santa de nuestra era. En una palabra, intentamos traer a la memoria de todas aquellas personas que contemplan nuestros desfiles la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

-¿Cómo vive estos diez días de procesiones?

-Con muchísima intensidad, intentando asistir al mayor número de actos culturales o litúrgicos a los que soy invitado como responsable de la Cofradía, pues asistir a los que organizan el resto de Hermandades Pasionarias sería difícil, si no imposible, y por supuesto acompañar a nuestro Titular y a mis hermanos encarnados en las cinco procesiones que los californios tenemos encomendadas, si bien, siempre, ruego a nuestro Jesús Prendido que tanta actividad no me desvíe del verdadero significado que para un cristiano debe tener la Semana Santa.

-¿Qué supone para los cofrades californios?

-Conlleva tomar conciencia de que somos herederos y transmisores, en primer lugar de una fe, y en segundo lugar de una tradición con cerca de casi tres siglos de historia, al tiempo que somos depositarios y custodios de un rico y extenso patrimonio.