Una fundadora de las damas del Socorro es la Nazarena Mayor

Elo Pavía Galán se declara «emocionada» y «más procesionista que nunca», tras conocer la decisión de los hermanos mayores de las cofradías

Cincuenta años en la Junta de Damas del Socorro lleva María de la Consolación Pavía Galán, mucho más conocida como Elo. Esta cartagenera de 69 años contribuyó como fundadora a la creación de este grupo y su constancia desde los inicios y la tarea que lleva a cabo ahora como presidenta la hicieron acreedora ayer del nombramiento de Nazarena Mayor. Recibió la noticia al filo de las ocho de la tarde cuando concluía una de sus reuniones. «Estoy emocionada y me siento más procesionista que nunca», afirmó, instantes antes de brindar para celebrarlo con su familia. Su marido es Fernando Rodríguez, mayordomo californio y presidente de la Virgen durante varios años.

«Cuando he descolgado el teléfono y he escuchado la voz de la alcaldesa, que me ha comunicado la noticia, me han entrado taquicardias. No me lo podía creer», aseguró. Ana Belén Castejón le transmitió la decisión adoptada por la Junta de Cofradías.

Con el nombramiento de Elo Pavía, las cofradías reconocen a una mujer que comenzó a participar en desfiles procesionales desde muy niña, con San Juan Marrajo, agrupación de la que fue madrina. «Salí de nazareno hasta los 14 años», recordó. También tiene en su haber su integración en el tercio de la Virgen del Amor Hermoso. «Corría el año 1963 y era femenino, en una Semana Santa por entonces todavía muy masculina», explicó. Su participación como capirote hasta 1966 le dejó una honda huella.

Sin embargo, posteriormente dejó de participar de manera visible en los desfiles. No fue hasta 1978, cuando volvió para consolidarse como integrante de la Cofradía del Socorro, en la que sigue ahora.

Un paréntesis de doce años

«Yo trabajaba en una caja de ahorros cuando Juan Jorquera del Valle me dijo: 'Te necesito. Vamos a montar una Junta de Damas en la Cofradía del Socorro'». Entró como una más hace cincuenta años largo y en ella se ha mantenido desde entonces. Elo Pavía también forma parte de la junta de damas de la Soledad.

Hace mucho que está volcada en su labor en estos grupos y alejada de los desfiles. No obstante, está preparada para «seguir la cargada agenda de actos» a los que, aseguró, se sentirá muy honrada de asistir en el ejercicio de su cargo.

La Nazarena Mayor de las procesiones de Semana Santa será investida oficialmente en el acto del pregón, el próximo 9 de marzo, y tendrá ocasión de expresar sus emociones en un breve discurso que ya se ha convertido en tradicional, junto a la intervención del pregonero.