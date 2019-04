Dolor encarnado por el Prendimiento en Cartagena

Pasodobles y marcha de los 'judíos' para caldear el ambiente

Al atardecer, en uno de los tramos del día donde el viento se dejó sentir con más intensidad y el termómetro bajaba, el paso de dos bandas de música al sonido de pasodobles y el de la Agrupación de Soldados Romanos ayudó a caldear el ambiente de procesión en el casco histórico de Cartagena. Grupos de turistas se sacaron fotos junto a los conocidos popularmente como 'judíos', mientras desde más de una hora antes del inicio del desfile los espectadores tomaban asiento en las sillas colocadas en el itinerario y en las terrazas de los bares. Con el rabillo del ojo en los nubarrones -la probabilidad de lluvia era cercana al 50%, pero la inestabilidad de la primavera no permite fiarse-, algunos clientes esperaban que el tiempo no les aguara la fiesta. Algún camarero comentaba que, fuera o dentro, tendría que servir, pero el comentario general era el deseo de que el estado del cielo se quedara en una simple amenaza. Bastante mala previsión hay a partir de este Jueves Santo: 80% de probabilidad de precipitaciones, a partir de las doce de la mañana, según la Agencia Estatal de Meteorología. Anoche, al cierre de esta edición, el riesgo bajaba apenas al 75% en la hora de la procesión del Silencio, la última de los californios. Para viernes, sábado y domingo, el nivel oscilaba entre el 100% y el 95% . Llueva o no, habrá que sacar el paraguas.