Colores de Miércoles Santo

Amarillo primero, el verde y el naranja después, en el centro el rojo californio; luego el rosa cardenalicio, el negro, el blanco... Y cerrando ese maravilloso arcoíris, el azul. Colores, los colores del Miércoles Santo californio. Ninguna otra procesión cartagenera encierra tanto colorido como la del Prendimiento. Color en todos y cada uno de sus tercios de penitentes, en todos sus capirotes. Ain en aquellos que combinan en sus trajes el negro con otro color, como Oración en el huerto, San Pedro, Flagelación y Sentencia, destaca el brillante colorido de sus capas, verdes, blancas, rojas o amarillas, cimbreándose en medio de la noche. Colores. Color que se convierte en esencia de la procesión california por antonomasia. Un colorido que se va adueñando poco a poco de las calles cartageneras, aún antes de la salida de la procesión, cuando al caer la tarde los capirotes, en su camino hacia la iglesia, se entremezclan con el público que ya llena el centro de la ciudad.

La noche del Miércoles Santo cartagenero es color y también luz. No en vano, una linterna sorda abre paso al solemne cortejo procesional del Prendimiento de Cristo. Esa misma linterna que iluminó el rostro del Señor en el huerto de Getsemaní. Una luz que se convierte en alegoría de la divinidad: Yo soy la Luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas (Jn 8,12); una luz símbolo del Prendimiento en pos de la cual caminamos todos los cofrades californios. Luz que esculpe y realza las elegantes tallas de los tronos neobarrocos de Luis de Vicente y Rafael Eleuterio sobre los que podemos contemplar las imágenes de Mariano Benlliure, José Sánchez Lozano, Juan García Talens, Federico Coullaut-Valera y José Hernández Navarro dando vida al relato evangélico de la Pasión del Redentor.

Luz y flor que se hacen arte en los altos tronos de estilo cartagenero, Santiago, San Pedro, San Juan y la Virgen del Primer Dolor, que cierran la noche california. Unos tronos efímeros que una vez terminada la procesión, apagados y desprovistos de flor, habrán dejado de existir hasta que otro año se haga posible de nuevo la magia del Miércoles Santo cartagenero. Color y orden en sus tercios que le confieren a la procesión su carácter singular. Luz y color que se hacen patentes en cada uno de sus detalles, incluso en los más nimios. Reflejos rosados que se deslizan por los capuces dorados del tercio de la Santa Cena cada vez que los penitentes mueven sus hachotes. Luz tenue y azulada que acompaña la angustia del Señor en el huerto de los olivos. Destellos de azur y plata que alumbran y abren el paso a la Madre de los californios. Reflejos en sus estandartes, en sus bordados, en ese manto sublime diseñado por Balbino que cada Miércoles Santo sirve de colofón a la gran noche california.

El color define y caracteriza, sin duda, el magno cortejo del Prendimiento de Cristo que cada noche de Miércoles Santo, desde mediados del siglo XVIII, discurre sigilosamente por las calles de la vieja Cartagena. No se concibe la noche california sin su color, sin esa mezcla de amarillos y verdes, de azules y blancos, de negros y naranjas, de rosa cardenalicio, sin esos colores que conforman el rojo californio, capaces de crear al fundirse todos ellos entre sí ese negro único del Jueves Santo cartagenero. Negro que no es una ausencia de color, sino todo lo contrario, un conjunto de colores ligados en un mismo crisol, configurando esa sobria y recoleta procesión del Silencio con la que los californios cerramos cada año nuestra participación en la Semana Santa.

No se entiende el Miércoles Santo cartagenero de otra forma, sin sus colores, sin sus tronos barrocos, sin las pirámides de flor de sus esbeltos tronos cartageneros, sin sus tercios de granaderos y judíos, sin sus juegos de luces, sin sus ricos bordados, sin las notas solmenes de sus marchas procesionales. Todo aquello que constituye su auténtica y verdadera esencia.