Las cofradías vetan el paso del vía crucis del Cristo de la Misericordia por sus recorridos

La Policía Nacional ayudará a la Local con más efectivos

La Policía Nacional colaborará más que otros años con la Policía Local para que este cuerpo pueda «redoblar el número de efectivos» para afrontar las fiestas cumpliendo con todo los servicios, tanto en la escolta de las procesiones como en la vigilancia en la costa y en las diputaciones rurales. «Haremos 330 servicios adicionales desde el 2 hasta el 21 de abril. Esto equivale a poner a 19 agentes más en la calle en servicios especiales», dijo ayer el concejal de Interior, Manuel Mora, que aseguró que no quedará ningún aviso sin cubrir ni habrá unidades que no funcionen. Para conseguirlo, contará con la ayuda de la Policía Nacional, que se encargará de cubrirle las espaldas y de que la falta de efectivos no suponga un problemas en la vigilancia de «las zonas residenciales fuera del centro», dijo el secretario general de la Delegación del Gobierno, Francisco Jiménez. El objetivo es mantener la seguridad ciudadana y la tendencia a la baja en los delitos más graves, ya que el año pasado hubo 106 menos que el anterior. Protección Civil movilizará a 75 voluntarios, parte de ellos colaborando en litoral. El dispositivo de emergencias de los Bomberos será exactamente igual que el del año pasado.