La San Silvestre de Murcia 2025 da el pistoletazo de salida: inscripciones, recorrido y todos los detalles La carrera más especial del año, que tuvo este martes su presentación oficial, contará con un trazado de 6,5 kilómetros y velarán por su seguridad y organización medio centenar de agentes

Fernando Perals Martes, 9 de diciembre 2025, 12:59 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

Murcia no guarda todavía las zapatillas. Aún queda la cita deportiva más especial, la carrera más auténtica, el evento por excelencia que pone el broche de oro al año. La San Silvestre de 2025, organizada por el diario LA VERDAD, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Atletismo de la Región , y con el patrocinio de Grupo Marmo, CaixaBank, Juver, y Golosinas Vidal, dio este martes su pistoletazo de salida con la presentación oficial a las puertas del Consistorio. En ella se dieron todos los detalles de una prueba para la que se esperan unos 5.000 corredores que quieren despedir el año uniendo deporte y ambiente festivo.

Con salida y meta en el paseo Teniente Flomesta, la carrera dará comienzo a las 17.00 horas en el corazón de la capital. La distancia establecida para la prueba absoluta será de 6,5 kilómetros, en los que podrán tomar parte cualquier corredor nacido en el año 2013 (12 años) y anteriores. Para todos los corredores menores de 16 años será obligatorio presentar en la recogida del dorsal la autorización paterna facilitada en el anexo del reglamento.

Todas las inscripciones se pueden realizar a través de www.laverdad.es/sansilvestremurcia hasta el día de cierre de las mismas, con derecho a bolsa del corredor y camiseta. Cualquier participante podrá sumarse a la carrera hasta el domingo 21 de diciembre de 2025 a las 23.59 horas. Se establece como único medio de pago con tarjeta. Desde la apertura hasta el 15 de diciembre, el precio será de 12 euros. Desde el día 16 hasta el domingo 21, los corredores que quieran unirse deberán pagar 14.

Se establecerá un punto de recogida de dorsales anticipado y ubicado en el Centro Comercial Atalayas, frente al Palacio de los Deportes de Murcia, durante los siguientes días y horarios: domingo 28 de diciembre, de 16.00 a 20.30 horas; lunes, 29 de diciembre, de 12.00 a 20.30 horas, y martes, 30 de diciembre, de 12.00 a 20.30 horas.

Medio centeneras de agentes de Policía Local velarán por la seguridad y el buen funcionamiento de un evento que siempre se convierte en la mejor fiesta deportiva para decir adiós al 2025. Desde la organización de LA VERDAD se establecerán hasta cuatro ambulancias con hospitales de campaña para atender cualquier incidente.

«Invito a todos los murcianos a participar en la carrera más auténtica del año. Agradezco a los patrocinadores que se suman a este evento; sin ellos sería muy complicado llevarlo a cabo», señaló en la presentación oficial del evento el directo de LA VERDAD, Víctor Rodríguez, que también destacó la cobertura informativa que se llevará a cabo de la prueba en la web del periódico el próximo día 31 de diciembre.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, apuntó sobre la última cita deportiva del año que «no se trata solo de una carrera, sino de un evento social que llena el centro de la capital de color y buen humor». Desde la Federación de Atletismo de la Región de Murcia subrayaron el «orgullo de formar parte de citas como esta, una de las grandes fiestas deportivas del año».

Las empresas colaboradoras del evento son Centro Comercial Atalayas y Mercamurcia. También se suman a la cita Estrella de Levante, Aqua Deus, Coca-Cola y Hero.