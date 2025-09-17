Una visión del panorama de la psicología actual

Expertos profesionales dan su visión sobre los grandes cambios que vive actualmente el mundo de la psicología y arrojan luz sobre el trabajo clínico que desarrollan

La psicología actual vive un momento de grandes cambios: digitalización, realidad virtual y la inteligencia artificial conviven con terapias tradicionales que siguen siendo la base del trabajo clínico.

Ángela Albadalejo Baño - Directora y psicóloga de Aab Psicólogos

Ángela Albaladejo Baño es fundadora, directora y psicóloga de Aab Psicólogos. Cuenta con un gran equipo de psicólogos y psicólogas especializados en diferentes ámbitos de la psicología, cuya misión es la promoción y la consecución del bienestar psicológico dentro de la salud mental.

- ¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

- Mi trayectoria profesional como psicóloga empezó en 1998, trabajando con población desfavorecida y especializándome en el área de adicciones y violencia de género.

En 2007, emprendí como autónoma en centros sanitarios, realizando intervenciones con niños, adolescentes y adultos. Me especialicé en terapia breve, doctorado DEA, formadora educativa, CAP, perito forense y técnica de igualdad.

Así mismo, en lo laboral me profesionalicé como coach ejecutiva, ampliando intervenciones a empresas, instituciones y personas emprendedoras. Fundé y presidí la Asociación Psicólogos en Acción en Murcia y recibí un premio en 2016 al mejor proyecto asistencial por incorporar en mi terapia la realidad virtual.

Posteriormente, en 2017, fundé AAB Psicólogos S.L.P., contratando profesionales especializados y creando nuevos proyectos. Mi modelo de intervención integra enfoques cognitivo, conductual y humanista. Mantengo mi curiosidad y continúo formándome en los últimos avances.

- ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Qué terapias son las más demandadas en la actualidad?

- A nivel clínico, realizamos tratamientos con niños, adolescentes y adultos, tanto online como presencial. También hago terapia de pareja y terapia familiar. En lo educativo, aplicamos coaching en técnicas de estudio, PRELEMAS para estudiantes, formadores y opositores.

Dentro del entorno laboral, hacemos coaching ejecutivo, individual como grupal, impartimos formación en salud mental, competencias psicológicas para la transformación digital, igualdad de oportunidades, estrés laboral, tanto a instituciones como a empresas, asociaciones y colegios. Creamos nuevos proyectos adaptados a la realidad con equipos interdisciplinares y contribuimos en lo jurídico, asesorando psicológicamente y emitiendo informes como peritos.

Entre las terapias más demandadas, está la terapia cognitivo conductual. Tras la pandemia se ha normalizado y aumentado las terapias online con personas con problemas leves o barreras emocionales. Aunque para los pacientes con problemas complejos, la terapia más recomendada es la presencial al hacer un seguimiento más cercano (lenguaje no verbal), presenta mayor adhesión al tratamiento, separación del entorno y permite crear un mayor vínculo paciente-terapeuta.

- ¿Cuáles son los principales motivos por los que personas adultas acuden a ustedes?

- La mayoría de los adultos acuden individualmente por crisis de ansiedad, obsesiones, estrés postraumático, estrés en entorno laboral, procesos de duelo, superación de adicciones, conflictos familiares e insatisfacción vital.

En terapia de pareja, los motivos más comunes son las rupturas, infidelidades, conflictos en conciliación familiar por los roles de género y falta de comunicación en la crianza de hijos.

- ¿Cómo se aplica la tecnología y la inteligencia artificial a la psicología?

- Desde el comienzo, las tecnologías se integran en nuestros tratamientos con un enfoque humano y personalizamos, complementando y enriqueciendo nuestro trabajo. Hemos incorporado la realidad virtual terapéutica a los tratamientos con la recomendación de apps y terapias online validadas como alternativa a la presencial.

Las terapias digitales por IA con chatbots terapéuticos ofrecen ayuda inmediata y accesible a cualquier persona. Cerca de un 34% de la población requiere tratamiento en salud mental y, viendo la situación del sistema de salud de este país, existe un auge en apps y chatbots terapéuticos que realizan una automedicación rápida al dar una respuesta inmediata y actuar desde el anonimato.

- ¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

- Hoy, como en un futuro, seguiremos experimentando un fuerte crecimiento de la IA en psicología. Cada vez serán más utilizadas por personas buscando recetas mágicas para su sintomatología clínica. Creerán que la IA cubre sus necesidades de bienestar mental.

Y es cierto que da solución a un problema global grave, como es el aumento de los trastornos mentales, y su objetivo es dar respuesta inmediata, tranquilizándonos. Pero no podemos olvidar que la intervención psicológica consiste en evaluación, intervención y seguimiento. El psicólogo analiza cada historia, canaliza las emociones y acompaña a la persona.

La IA no viene a sustituir, solo hay que aprender de ella y ponerla al servicio del profesional y pacientes.

Marina Díaz - Psicóloga y fundadora de MDM Psicología

Marina Díaz, psicóloga y fundadora de MDM Psicología, aporta un enfoque interdisciplinar sobre la atención personalizada. Asegura que «la salud mental y el bienestar emocional son cada vez más relevantes, y los centros de psicología se han vuelto esenciales para acompañar a personas y familias en distintas etapas de la vida. Más allá de la terapia, hoy se valora la cercanía, la profesionalidad y un enfoque integrador basado en la empatía y la confianza».

- ¿Cómo comenzó MDM Psicología? ¿Cuáles son los valores que lo definen?

- Siempre tuve mucho interés en conocer cómo funcionaba la mente del ser humano y la vocación por ayudar a los demás y esto, sumado a experiencias personales, me dieron el impulso para dedicarme a la psicología. Después de varios años trabajando en otros centros, decidí emprender MDM psicología, que es el proyecto con el que siempre había soñado. Para mí la terapia es un acto de valentía y amor propio, es aprender a priorizarse, cuidarse y aceptarse. Así, este proyecto surge de la necesidad de crear un espacio seguro donde las personas que nos acompañan puedan comenzar un proceso de autoconocimiento, el amor propio y el bienestar emocional. Nuestro objetivo es ayudar a las personas desde la empatía, la cercanía, la escucha activa y la confianza.

- ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?, ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

- MDM Psicología es un centro interdisciplinar, actualmente cuenta con los servicios de psicología y logopedia, en ambos intervenimos tanto en población infantojuvenil como en adultos. En psicología infantojuvenil, los casos que más nos llegan a consulta son problemas de conducta, ansiedad, problemas de alimentación, adicción a nuevas tecnologías, dificultades de socialización e integración y trastornos del desarrollo; especialmente autismo y déficit de atención con hiperactividad. Dentro de la psicología de adultos, nos encontramos principalmente con trauma y apego, ansiedad, depresión y procesos de duelo de diversa índole. Aunque predominan también aquellos pacientes que acuden a terapia simplemente para conocerse más a sí mismos, sentirse mejor en su día a día y aprender a gestionar determinadas circunstancias que estén atravesando en ese momento.

En logopedia, ofrecemos intervención en trastornos de la comunicación, habla, lenguaje o deglución causados o no por daños o enfermedades neurológicas. Además, se interviene también desde esta disciplina para corregir problemas de la musculatura de la boca y la cara, mejorando funciones de respiración, masticación, deglución y habla.

- ¿Por qué elegir MDM psicología?

- Por su enfoque integrador. Considero que cada persona es única y su proceso terapéutico también debe de serlo, por eso trabajamos desde un enfoque integrador que combina técnicas de diferentes terapias con amplia evidencia científica para poder hacer una intervención más integral y adaptada a las necesidades individuales. Cada persona y cada familia es única y su intervención también debe de serlo. Por ello, nuestro equipo está en constante formación y actualización.

También funcionamos como servicio de escuela para padres. En la práctica clínica observamos dificultades que presentan los padres a la hora de abordar o gestionar ciertos temas, es por ello que hemos creado lo que denominamos: 'escuela para padres'. Se trata de formación teórica y herramientas prácticas sobre diversos temas: rabietas, normas y límites, regulación emocional, adicción a las tecnologías, etc. El objetivo es poder crear un espacio conjunto donde cada familia pueda expresar sus necesidades y donde de forma práctica nuestros profesionales puedan dar respuesta a estas; en un ambiente enriquecedor y compartido con otras familias en situaciones similares

Igualmente, estamos especializados en atención temprana. Los primeros años del desarrollo vital son cruciales, es por ello que nos hemos formado y especializado en esta área. Además, contamos con una gran sala de estimulación infantil para dar respuesta a estas necesidades y facilitar el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños de la mejor forma.

En cuanto a la colaboración con centros educativos para facilitar la accesibilidad a la intervención, nuestro centro colabora con los colegios a través de las becas para alumnos con necesidades educativas especiales, ayudando en su tramitación y ofreciendo intervención en reeducación pedagógica y del lenguaje, según las necesidades individuales de cada niño.

Teresa Ouro - Psicóloga especialista en parejas y sexualidad en Psicopareja

Teresa Ouro es psicóloga especialista en parejas y sexualidad, docente de máster y fundadora de Psicopareja en Murcia, un centro especializado en parejas, relaciones afectivas y sexualidad, donde trabaja desde un enfoque psicológico integrativo. Asegura que «hay parejas que creen que no hay cuenta atrás, pero hay soluciones parar reconectar». Y es que las relaciones de pareja también atraviesan, a nivel psicológico, dificultades con el tiempo: discusiones, rutinas o distancia emocional. La terapia de pareja ofrece un espacio seguro para expresar necesidades, resolver conflictos y reconectar.

- ¿Qué puede contar de su trayectoria profesional?

- Comencé mi trayectoria en 2019, tras formarme en Murcia y Valencia con pioneros de la terapia de pareja. Desde el inicio trabajé en solitario y comprobé la alta demanda, lo que me llevó a formar a otros psicólogos y, finalmente, a crear Psicopareja: un espacio especializado, con un equipo en continua formación, para acompañar de forma cercana y profesional a quienes desean sanar y fortalecer sus vínculos de pareja y su vida sexual.

Desde la carrera quise crear un espacio para acompañar a quienes sienten que su relación no funciona, repiten patrones o buscan vínculos más sanos. Ir a terapia es un acto de amor propio: si tienes un vínculo que sanar, este es tu lugar.

Cada semana recibo a parejas que quieren entenderse y volver a sentirse un equipo. Los conflictos son normales (rutina, falta de comunicación, estrés, celos, infidelidad), pero sin herramientas se vuelven pesados. Mi consejo es pedir ayuda antes de que la relación se rompa: cuanto antes se intervenga, más opciones hay de reconstruir el vínculo.

- ¿Qué servicios ofrece Psicopareja?

- En Psicopareja trabajamos en dos áreas principales: terapia de pareja y sexología clínica, abordando tanto dificultades de pareja como problemas individuales (apego, duelo, rupturas o dependencia emocional). Los motivos frecuentes son pérdida de conexión, discusiones, problemas de comunicación, infidelidades, dependencia o bajo deseo. La terapia es un proceso profesional que, lejos de buscar culpables, ayuda a comprender la relación, mejorar la comunicación, resolver conflictos y reconectar emocional y sexualmente.

- ¿Cuáles son los principales problemas de las parejas actuales que llegan a Psicopareja?

- Los problemas de pareja aparecen cuando termina la etapa de enamoramiento y las discusiones son frecuentes. El conflicto en sí es normal y útil, pero se convierte en un problema cuando se estanca: las emociones se intensifican, la paciencia disminuye y pequeños desacuerdos generan distancia y resentimiento. A ello se suman factores como el estrés, falta de tiempo de calidad o las expectativas frustradas, que afectan comunicación, conexión e intimidad.

La buena noticia es que estas habilidades pueden aprenderse: no existen parejas perfectas, pero sí relaciones más conscientes y satisfactorias cuando se gestionan mejor los conflictos y la comprensión mutua.

- ¿Qué consejos daría para quienes piensan ir a terapia?

- Lo más importante es acudir a terapia antes de que la relación esté rota. Muchas parejas esperan hasta un punto crítico, lo que dificulta el proceso. Entender la terapia como herramienta preventiva facilita recuperar el vínculo. También es clave la voluntad de cambio: sin compromiso de ambos, los avances son limitados.

En terapia se trabaja la comunicación, la expresión de necesidades, la gestión emocional, la intimidad y la construcción de acuerdos que fortalezcan la relación. Las discusiones se convierten en oportunidades para acercarse, creando un espacio seguro para crecer juntos, entenderse mejor y transformar los conflictos en conexión.

- ¿Qué rasgos diferencian a Psicopareja de otros centros o gabinetes de psicología?

- Nuestro valor diferencial es la especialización: no somos una clínica generalista, sino un centro exclusivo en pareja y sexualidad. Sumamos formación continua, metodología integrativa y un enfoque adaptado a cada paciente. No aplicamos recetas universales, trabajamos según la historia, vínculos y necesidades de cada pareja.

Realizamos una evaluación integral de la pareja y de cada miembro, lo que permite identificar factores individuales. Contamos con un equipo multidisciplinar que trabaja de forma coordinada para ofrecer una atención coherente y efectiva.

En definitiva, lo que nos distingue es la especialización, personalización, evaluación integral y trabajo en equipo, con el objetivo de ofrecer soluciones reales y duraderas. Nosotros guiamos; el cambio es vuestro.

- ¿Qué situaciones frecuentes atienden?

- En consulta atendemos parejas con problemas habituales: comunicación repetitiva, conflictos sin resolver, pérdida de conexión, dificultades en la intimidad o dependencia emocional. A través de la terapia aprenden a comunicarse, gestionar emociones y transformar las discusiones en oportunidades para acercarse, recuperar la complicidad y fortalecer la relación a largo plazo.

- ¿Algún mensaje final para quiénes dudan de si acudir a Psicopareja?

- Invito a las parejas a no esperar a que los problemas se cronifiquen. La relación se construye día a día y acudir a terapia es un acto de cuidado y amor propio. Con voluntad y orientación profesional, es posible aprender a comunicarse, resolver conflictos y reconectar. No existen parejas perfectas, pero sí relaciones más conscientes, saludables y satisfactorias.

José María Salmerón - Mentsalud

Mentsalud es una clínica de psicología en Murcia que aplica un modelo integral de tratamiento y mejora de la resiliencia para los retos actuales en salud mental. Y es que la salud mental es hoy uno de los grandes retos sociales. El ritmo de vida, la revolución tecnológica, los cambios en valores y crisis como la pandemia han mostrado la urgencia de prevenir y tratar los trastornos psicológicos con un enfoque integral y personalizado.

En este ámbito, Mentsalud es un referente en Murcia con 27 años de experiencia. Fundada por el doctor José María Salmerón, la clínica reúne psiquiatras, psicólogos y neurólogos bajo el modelo de Psiquiatría de Precisión, ofreciendo tratamientos individualizados, apoyo online y soluciones adaptadas a todas las edades.

- ¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

- La clínica Mentsalud, con casi 30 años de presencia en Murcia, nació con un modelo integral que une psiquiatría, psicología y neurología. Con el tiempo se han incorporado especialistas en salud mental infanto-juvenil y neuropsicología para responder a la creciente demanda. Hoy también ofrecemos terapia online, acercando la atención a quienes no pueden acudir presencialmente por falta de tiempo, distancia o trastornos como la agorafobia.

- ¿Cuáles son las terapias y tratamientos más solicitados en la actualidad?

- Dentro de los tratamientos que hacemos, podemos dividirlos en dos: psicoterapias y tratamientos psicofarmacológicos. En el primero, nuestros especialistas de Mentsalud realizan psicoterapia ecléctica integral utilizando modelos como la terapia cognitivo conductual, sistémica familiar, humanistas, emdr…

En cuanto al segundo grupo, los psiquiatras emplean psicofármacos en trastornos mentales en función de la psicopatología que padezcan.

- Dentro de la Psiquiatría y Psicología, ¿están especializados en alguna rama o por el contrario ofrecen una atención integral?

- En Mentsalud aplicamos la Psiquiatría de Precisión, un modelo innovador que personaliza los tratamientos según las características biológicas y socioambientales de cada paciente. Consideramos fundamental la comorbilidad en salud mental, ya que un mismo individuo puede presentar a lo largo de su vida distintos trastornos, como TDAH en la infancia, adicciones en la adolescencia y esquizofrenia en la adultez. Al valorar siempre desde la individualidad, logramos diagnósticos más exactos y un tratamiento integral.

Los problemas de salud mental se dividen en dos grandes grupos:

Trastornos Mentales Graves (TMG): con más del 20% de prevalencia y fuerte base genética, incluyen esquizofrenia, trastornos afectivos como el bipolar, TEA, TDAH, TOC, ansiedad, alimentarios, de personalidad y adicciones. Su abordaje requiere combinar psicofarmacología y psicoterapia.

Trastornos emocionales/adaptativos: vinculados a la resiliencia individual para afrontar el estrés. Los más resilientes recuperan rápido su funcionalidad, mientras que los menos resilientes pueden desarrollar problemas ante mínimos desafíos. Tras la pandemia de COVID-19 aumentó su prevalencia. En este grupo, la psicoterapia es clave para fortalecer recursos y mejorar la resiliencia.

- A nivel de adultos, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en la actualidad? ¿Y en los jóvenes?

- Hoy en día se observa un aumento de desórdenes psicoemocionales ligado a la escasa resiliencia de los individuos para afrontar una sociedad en plena revolución tecnológica (nuevas tecnologías, redes sociales) y con profundos cambios en los valores tradicionales. También crecen los trastornos adictivos en personas vulnerables por patología dual, sumados a los estresores actuales.

En los jóvenes, estos problemas aparecen a edades cada vez más tempranas, con un preocupante aumento de la suicidabilidad, debido a su mayor sensibilidad al estrés y a una resiliencia más frágil.

- ¿En qué rama ha habido mayores avances en los últimos años?

- El avance de las neurociencias y el análisis más preciso de la resiliencia han impulsado la psiquiatría de precisión, permitiendo tratamientos más exactos. La IA ya es una herramienta clave en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, con aplicaciones en reconocimiento neurolingüístico y facial para mejorar el diagnóstico, además de chatbots utilizados en psicoterapia.

- Si hablamos de nuestros mayores. ¿Qué tipo de tratamiento y seguimiento ofrecen para mejorar su calidad de vida? ¿Trabajan la mejora cognitiva?

- Con el aumento de la esperanza de vida en España (media de 83 años), vemos cómo crece la prevalencia de demencias, uno de los grandes retos de las neurociencias en el que la IA tendrá un papel decisivo. En Mentsalud trabajamos en el diagnóstico precoz del deterioro cognitivo y atendemos la psicopatología de la tercera edad con tratamientos integrales que combinan psiquiatría, neurología y neurorrehabilitación cognitiva.