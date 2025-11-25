El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia» Solo necesitas agua para probar este remedio casero

María Ramírez Martes, 25 de noviembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

Las cefaleas y las migrañas se encuentran entre las dolencias más comunes en la población. Factores como el exceso de tiempo frente a pantallas, el cambio de tiempo, el estrés o la falta de sueño suelen estar detrás de este tipo de malestar. Se estima que existen más de 150 tipos, cada uno con características y desencadenantes distintos. Esta amplia variedad explica por qué no todas las personas experimentan el dolor de la misma manera ni responden igual a los mismos tratamientos.

Recurrir a un analgésico para aliviar las molestias suele ser el gesto más habitual. Sin embargo, es en este preciso instante cuando surge la gran pregunta de si es mejor tomar ibuprofeno o paracetamol. En general, el paracetamol suele recomendarse para cuadros leves o moderados, mientras que el ibuprofeno puede ser más útil cuando es más intenso o de tipo migrañoso. No obstante, siempre es recomendable consultar con un médico o farmacéutico para que valore cada caso e indique el tratamiento a tomar.

Lo cierto es que hay métodos naturales que permiten suavizar o incluso quitar la dolencia sin tener que recurrir a ningún medicamento. Entre los más efectivos se encuentran aplicar compresas frías o calientes, emplear métodos de acupresión, practicar ejercicios de respiración para reducir la tensión y tomar té de hierbas.

El curioso truco para calmar el dolor

Las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de trucos y consejos para todo tipo de molestias. El trabajador de emergencias e instructor de primeros auxilios Miguel Assal, muy conocido en Instagram y TikTok (@miguelassal), ha compartido una fórmula muy eficaz para combatir el dolor de cabeza. Su recomendación es tan simple como abrir el grifo, llenar un balde con agua caliente y sumergir los pies en su interior durante unos minutos.

Esta estrategia tiene una explicación científica detrás. «El calor dilata los vasos sanguíneos de tus pies y aleja la sangre de tu cabeza, que se dirige a las extremidades. Es cuando se produce la magia», señala el profesional. Asimismo, indica que esto permite que se reduzca la presión sobre los vasos sanguíneos de la cabeza, que suelen estar dilatados en una migraña. El experto señala que también ayudará a relajarte y a reducir el estrés.

Temas

salud

Medicamentos

TikTok