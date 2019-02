Sanidad ha detectado ya 29 casos de intoxicación en el restaurante de Valencia La Conselleria mantendrá cerrado el local hasta conocer la causa exacta DANIEL GUINDO Valencia Jueves, 21 febrero 2019, 23:48

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció este jueves que el restaurante Riff, en el que supuestamente se intoxicaron varias personas y una de ellas falleció, «permanecerá cerrado hasta que se sepa totalmente y con certeza cuál es la causa y las medidas que se tienen que adoptar».

El último balance de la Conselleria de Sanidad revela que hasta la fecha se han detectado 29 casos de intoxicación, en los que se incluyen los tres miembros de la familia: la madre, una mujer de 46 años que falleció en la madrugada del sábado al domingo; el padre y el hijo de 12 que presentaron una evolución buena con recuperación.

Hasta la fecha, la Conselleria ha entrevistado a 75 personas, que comieron en el restaurante en los tres días previos al sábado, entre el 13 y el 16, según ha informado Sanidad. La clínica de todos los casos, excepto en la fallecida, ha sido sintomatología «muy leve», principalmente vómitos y con buena evolución.

La titular del departamento ha reconocido que se encuentran todavía a la espera de los resultados del análisis de las muestras remitidas al Instituto Nacional de Toxicología, por lo que sin esta información «sería una irresponsabilidad establecer el origen y la causa», puesto que «no sabemos si el fallecimiento tiene una relación directa, hay que ser prudentes y esperar a que concluyan las pruebas«. Sanidad tampoco conoce todavía el resultado de la autopsia de la mujer fallecida.

«Ahora está activado el protocolo de Salud Pública, que es cierre del local (que fue cerrado por la propia empresa), la toma de muestras, el cuestionario a clientes y las entrevistas con los trabajadores. A partir de los resultados, se pueden abrir otros escenarios». En cuanto a la instalaciones del establecimiento, Barceló ha precisado que «el restaurante está perfecto, no tienen ningún problema, y con los dos trabajadores entrevistados no se ha detectado ninguna irregularidad».

La consellera también ha recordado que el pasado verano se registró un episodio similar en un restaurante de la provincia de Alicante, aunque en aquella ocasión no hubo que lamentar ningún fallecimiento. «No fue tan grave y actuamos igual que ahora». Por último, Barceló ha resaltado que «hasta que no se sepa cuál es el alimento que ha producido la toxicidad, no podemos generar alarma entre los proveedores y el resto de restaurantes. nos gusta trabajar con certezas así que, de momento, prudencia».