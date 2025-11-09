El Servicio Materno-Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia, el mejor de España por su modelo de parto humanizado El hospital murciano lidera la sanidad privada nacional gracias a su plan de humanización

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:17 Compartir

El Hospital Quirónsalud Murcia ha sido reconocido con el premio al mejor servicio materno-infantil de España en los Best Spanish Hospitals Awards 2025.

Este galardón distingue la excelencia médica y la calidad asistencial de los centros que destacan por su eficiencia y resultados clínicos.

El centro murciano ha alcanzado el máximo reconocimiento por su modelo de parto humanizado, que une innovación médica, acompañamiento familiar y un entorno seguro y respetuoso para madre y bebé. Un reconocimiento que pone en valor el compromiso del hospital con la humanización del nacimiento y que consolida al Hospital Quirónsalud Murcia como referente nacional en atención materno-infantil.

Porque más allá de los premios, lo que realmente distingue a este hospital es su manera de vivir el nacimiento: con respeto, cercanía y ciencia a partes iguales.

Un modelo asistencial centrado en la familia

Detrás del reconocimiento al Servicio Materno-Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia hay un equipo de más de cuarenta profesionales especializados. Entre ellos, ginecólogos, matronas, anestesistas, pediatras, neonatólogos, enfermeras y auxiliares comprometidos con una atención integral a la madre, el recién nacido y la familia.

En este servicio, el nacimiento no se entiende como un acto clínico, sino como una experiencia vital que debe vivirse con seguridad, respeto y emoción. Por eso, el hospital ha puesto en marcha un plan de humanización del área materno-infantil, que incluye espacios más cálidos y un entorno amable y cercano que contribuye al bienestar y la pronta recuperación de las pacientes

«En Quirónsalud Murcia seguimos el protocolo de Parto Científico-Humanizado de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia», explica la doctora Ana Serrano, ginecóloga del servicio. Y continúa: «Nuestro objetivo es ofrecer un parto mínimamente intervencionista, donde la mujer y el recién nacido sean los verdaderos protagonistas, siempre con el apoyo tecnológico necesario si surge alguna complicación».

Nacer con respeto: un modelo donde la madre es la protagonista

El Hospital Quirónsalud Murcia fue pionero en la Región en implantar el parto humanizado o parto respetado, una forma de entender el nacimiento en la que la mujer y su bebé son el centro de todo el proceso. Este modelo combina seguridad médica, cercanía y libertad de elección, permitiendo a cada familia vivir el parto como una experiencia única y participativa.

Durante la fase de dilatación, las pacientes disponen de habitaciones individuales, donde pueden estar acompañadas en todo momento por su pareja o las personas que ellas deseen. Esta privacidad se complementa con un sistema de monitorización centralizada, que permite al equipo de matronas controlar la frecuencia cardíaca fetal sin necesidad de interrumpir la intimidad de la madre.

En cuanto al control del dolor, el hospital ofrece distintas opciones para adaptarse a las preferencias de cada mujer.

«El seguimiento estrecho durante la gestación nos permite conocer las prioridades y expectativas de cada paciente», explica la doctora Ana Serrano. «Así podemos acompañar y guiar a la futura madre para que participe activamente en las decisiones sobre su parto, siempre dentro de un entorno seguro y respetuoso».

Contacto piel con piel: un gesto que marca la diferencia

El piel con piel es mucho más que un gesto. Es una práctica que transforma el inicio de la vida y forma parte esencial del modelo de parto humanizado del hospital Quirónsalud Murcia.

Desde el primer instante tras el nacimiento, incluso en cesáreas, el hospital garantiza que el bebé permanezca sobre el pecho de su madre. Así se crea un vínculo inmediato, natural y seguro.

«Gracias a esta práctica, mejoramos la adaptación extrauterina del recién nacido. Además, estabilizamos sus constantes vitales y favorecemos la lactancia materna precoz», explica la doctora Adalgisa de Caro neonatóloga del centro hospitalario.

Cuando, por razones médicas, no es posible realizarlo con la madre, el hospital promueve que sea el padre quien realice el piel con piel. En su habitación y siempre acompañado por el equipo asistencial, que asesora y ayuda en lo que se necesite.

Los beneficios son innumerables: regula la temperatura del bebé, reduce el estrés postparto y refuerza el vínculo emocional. También favorece su desarrollo físico y cognitivo.

En el Hospital Quirónsalud Murcia, el primer abrazo no solo une a una familia; marca el comienzo de una vida más saludable y equilibrada.

UCI neonatal de puertas abiertas

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital Quirónsalud Murcia también ha incorporado la filosofía de la humanización asistencial. Los padres pueden permanecer con sus hijos las 24 horas del día, participando activamente en los cuidados y procedimientos.

No existen horarios de visita: la familia forma parte del cuidado.

Este modelo, pionero en la Región, favorece la implicación de los progenitores en todos los procedimientos. Y convierte la estancia en la UCI en una experiencia más humana, cercana y positiva.

«Está demostrado que la participación activa de los padres reduce la estancia hospitalaria y mejora el bienestar del recién nacido», afirma la doctora de Caro neonatóloga del hospital.

La unidad dispone de equipamiento de última generación y profesionales especializados que garantizan la máxima seguridad médica. Pero, sobre todo, ofrece un entorno donde la presencia y el cariño también forman parte del tratamiento.

Porque en el Hospital Quirónsalud Murcia, el cuidado no termina en la medicina. Empieza en el vínculo y la confianza.

Ampliar

La matrona, figura clave en el parto humanizado

El equipo de matronas, liderado por Rafael Sáez, juega un papel esencial en este modelo de atención. Estos profesionales permanecen junto a la mujer durante todo el proceso, acompañando, escuchando y guiando cada paso con empatía y seguridad.

«El parto humanizado consiste en dignificar y respetar todos los cuidados que recibe la mujer durante el nacimiento de su hijo», explica Rafael Sáez. «Nuestra labor es estar presentes, crear confianza y ayudar a que la experiencia se viva con calma y cercanía», matiza el jefe de matronas del hospital.

El matrón o la matrona establece un vínculo continuo con la madre y la pareja. Ese lazo favorece la tranquilidad, refuerza la autoestima y mejora la evolución del parto.

«Si la gestante y su familia se sienten seguras, el proceso fluye mejor y se reduce la necesidad de intervenciones», añade Sáez.

Y cuando el bebé llega al mundo, la labor de la matrona sigue siendo esencial. El acompañamiento no termina en el paritorio.

El equipo ofrece asesoramiento en lactancia materna desde el primer momento, ayudando a colocar correctamente al bebé y resolviendo cualquier duda sobre el agarre o la posición.

El objetivo es que la madre se sienta informada, apoyada y protagonista de su propio proceso.

Excelencia médica al servicio de las personas

El Hospital Quirónsalud Murcia combina tecnología de vanguardia y atención personalizada para ofrecer una experiencia asistencial única.

Su modelo de parto humanizado es el reflejo de una filosofía más amplia: poner siempre a la persona en el centro.

Cada espacio del hospital ha sido diseñado para aportar confort, seguridad y cercanía.

La historia clínica digital unificada, los sistemas de monitorización avanzada y las herramientas de comunicación con el equipo médico permiten un seguimiento continuo y transparente en cada etapa del proceso.

Esa combinación de innovación y calidez ha convertido al hospital en un referente de la sanidad privada en la Región de Murcia.

Aquí, la tecnología no sustituye al trato humano: lo potencia.

Referente nacional con sello murciano: Quirónsalud Murcia, líder en atención materno-infantil

El Servicio Materno-Infantil de Quirónsalud Murcia demuestra que la excelencia médica puede convivir con la empatía y la emoción.

Por eso, su reconocimiento como el mejor de España no es solo un premio. Es la confirmación de un compromiso: cuidar la vida desde su primer instante, con respeto, ciencia y corazón murciano.

Si buscas un hospital que combine la tecnología más avanzada con una atención cercana y personalizada, Quirónsalud Murcia es la elección para cuidar de ti y de tu familia.